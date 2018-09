Satu-satunya Pujian John Lennon kepada Paul McCartney

Jakarta: Hubungan John Lennon dan Paul McCartney dikenal memiliki hubungan dekat ketika mereka bergabung dalam The Beatles. Karya mereka bahkan didengarkan oleh pendengar lintas generasi.



Paul McCartney belum lama ini membuat pernyataan, John Lennon hanya memujinya sekali seumur hidup. Pujian itu diberikan dalam singel Here, There And Everywhere, singel yang ditulisnya bersama John Lennon untuk The Beatles.

Pengakuan itu dipaparkan dalam ketika Paul mendapat pertanyaan dari stasiun televisi Amerika Serikat yang menanyakan berapa kali John Lennon memberikan pujian untuknya."Satu kali. Satu kali John memberiku sebuah pujian. Itu satu-satunya pujian sepanjang hidupku," kata penyanyi berusia 76 tahun itu, dikutip dari Daily Star."Itu adalah (singel) Here, There And Everywhere, salah satu lagu favoritku dalam (Revolver)... John mengatakan itu setelah selesai membuat lagu. 'Itu adalah lagu yang sangat bagus. Aku menyukainya.' Lalu aku seperti: 'Ya! Dia menyukainya'. Aku mengingatnya hari ini, itu menyedihkan, sungguh," kata McCartney.Pada kesempatan itu, McCartney pun ingin mengatakan bahwa apa yang dikerjakan Lennon sangat brilian.Singel itu masuk dalam album Revolver (1966). Paul berpendapat, kedekatannya dengan John Lennon menginspirasi mereka membuat lagu-lagu terbaik.(ELG)