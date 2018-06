Limp Bizkit akan Tampil di Bali

Jakarta: Grup nu metal asal AS Limp Bizkit dipastikan akan tampil di panggung musik Soundrenaline 2018. Ini akan menjadi kedatangan pertama Limp Bizkit ke Indonesia setelah 15 tahun silam mereka membatalkan rencana konser di Bali.



Kabar ini dibagikan langsung oleh pihak Limp Bizkit lewat foto Instagram pada Rabu dini hari, 13 Juni 2018. Tertulis, mereka akan beraksi pada hari kedua festival, 9 September.

Sejauh ini, mereka adalah artis internasional pertama yang diumumkan untuk mengisi Soundrenaline 2018. Daftar artis lokal yang sudah diumumkan adalah Sheila on 7, Naif, Pee Wee Gaskins, Padi Reborn, The S.I.G.I.T, Barasuara, Dipha Barus, Burgerkill, Scared of Bums, Fourtwnty, Navicula, Jason Ranti, Semiotika, dan Wake Up Iris!.Pada Desember 2003 silam, seperti dilaporkan MTV News, Limp Bizkit pernah berencana datang ke Indonesia dalam rangka tur musik Asia Tenggara. Namun agenda ini terpaksa batal setelah Departemen Keamanan AS merilis peringatan tentang ancaman perjalanan luar negeri.Peringatan keamanan tersebut muncul menyusul serangan bom teroris di Turki pada 15 dan 20 November 2003. Selain Indonesia, waktu itu Limp Bizkit juga membatalkan agenda konser di Thailand dan Filipina.Limp Bizkit dibentuk secara resmi pada 1995. Setelah sempat hiatus mulai 2006, grup ini kembali aktif pada 2009 hingga sekarang. Mereka telah merilis lima album studio, satu album remix, dan satu album mini.Album studio terakhir mereka adalah Gold Cobra rilisan 2011. Sejak 2012, mereka telah merilis empat singel untuk menyiapkan album keenam, Stampede of the Disco Elephants. Namun album ini belum dirilis hingga sekarang.

(ASA)