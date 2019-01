Penyanyi Muda Australia, Ruel akan Konser di Jakarta

Jakarta: Ruel van Dijk, penyanyi muda Australia yang dikenal lewat singel Don't Tell Me dan Younger, sedang menggelar tur konser dunia bertajuk Ready Tour selama 2019. Ismaya Live memboyong Ruel untuk tampil di Jakarta pada 27 Maret mendatang.



Konser ini akan menjadi penampilan perdana Ruel di Indonesia. Ruel, yang sekarang berusia 16 tahun, memulai karier sebagai penyanyi solo pada April 2017 dengan singel debut Golden Years. Dua bulan kemudian, dia tampil dalam program musik Like a Version di radio nasional Triple J dan menjadi musisi termuda yang pernah tampil di sana.

Album mini debutnya berjudul Ready dan dirilis pada 15 Juni 2018. Empat singel dari album ini meraih sertifikasi Gold dari ARIA karena berhasil menembus angka penjualan 35 ribu salinan. Pada tahun itu juga, Ruel menang sebagai artis pendatang baru dalam ARIA Awards."Ruel merupakan musisi dan penulis lagu yang sangat berbakat dan kami tidak sabar untuk membawa Ruel ke Indonesia untuk pertama kalinya," kata Brand Manager Ismaya Live Sarah Deshita dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id."Kami sangat senang menjadi bagian dari perjalanan mengagumkan yang sedang dia tempuh sekarang," imbuhnya.Konser Ruel akan digelar di Soehanna Hall SCBD, Jakarta pada Rabu, 27 Maret 2019. Penjualan tiket telah dibuka dengan harga Rp450 ribu non pajak.(ELG)