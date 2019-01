Setelah Asia, Blackpink akan Tur Konser Tiga Benua

Seoul: Grup K-pop Blackpink memperluas rencana tur konser mereka selama 2019. Tidak hanya Asia, Blackpink juga akan menyambangi kawasan Amerika Utara, Eropa, dan Australia.



Kabar ini diumumkan oleh pihak manajemen YG Entertainment yang menaungi Blackpink pada Rabu, 9 Januari 2019. Jadwal dan kota mana saja akan diumumkan lebih lanjut.

"Tur dunia Blackpink 2019 bersama KIA [In Your Area] akan datang ke Amerika Utara, Eropa, Australia. Blinks, bersiaplah," tulis @ygent_official di Twitter. Blackpink tergolong grup baru dari Korea Selatan, tetapi telah mendapat popularitas cukup tinggi di dunia. Dalam formasi empat personel perempuan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa, grup ini aktif sejak 2016. Singel kedua mereka, Whistle, dirilis pada Agustus 2016 bersama singel debut Boombayah dan sukses secara komersial.Setelah dua album mini yang dirilis di Korea (Square Up) dan Jepang (Blackpink), mereka merilis album penuh perdana berjudul Blackpink in Your Area secara digital dan fisik pada akhir 2018. Album ini memuat sejumlah singel yang pernah dirilis sebelumnya.Blackpink pernah berkolaborasi dengan Dua Lipa untuk lagi berjudul Kiss and Make Up. Selain itu, Jennie Blackpink belum lama ini juga merilis singel debutnya sebagai penyanyi solo berjudul Solo.Hingga akhir 2018, Blackpink tercatat sebagai grup K-Pop cewek yang menembus rekor tertinggi dalam tangga lagu dan album Billboard di AS.Tur dunia 2019 Blackpink akan dimulai di Thailand pada 11-13 Januari 2019. Setelah itu, tur akan berlanjut ke Indonesia pada 19-20 Januari 2019.(ASA)