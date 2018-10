Aksi Isyana Sarasvati Menutup The Papandayan Jazz Fest 2018

Jakarta: Isyana Sarasvati menjadi penutup untuk panggung musik The Papandayan Jazz Fest 2018. Selama 1 jam, dara asal Bandung itu tampil memukau dengan setelan gaun berwarna hitam, menyajikan beberapa singel populer miliknya di antaranya Echo, MAD, Keep Being You, Kau Adalah, Winter Song serta Tetap Dalam Jiwa.



Selain Isyana, di panggung Tropical Garden ada penampilan Curly & Me, musisi dengan nuansa folk. Beberapa lagu yang dibawakan adalah tembang kenangan era 50-an.

Ada juga Dhira Bongs yang membawakan lagu Ice Cream dengan riang. Ary Juliyant turut tampil membawakan lagu Kopi Mulai Dingin yang dibawakan sambil meneguk kopi.Sekitar pukul 8 malam, Elfas Singer membuka closing ceremony The Papandayan Jazz Fest. Aksi mereka ditutup dengan singel Pesta mengajak penonton berdansa bersama.Aksi panggung Elfas dilanjutkan dengan sambutan dari General Manager The Papandayan Jazz Fest Bobby Renaldi bersama kedua kurator The Papandayan Jazz yakni Vence Manuhutu dan Kang Hari Pocang. Malam terakhir The Papandayan Jazz turut memberikan penghargaan kepada musisi jazz legendaris Indonesia, Om Yongky.Tahun ini merupakan kali keempat The Papandayan Jazz Fest digelar. Setidaknya ada 8 musisi lintas genre yang memeriahkan event rutin yang diselenggarakan di Hotel The Papandayan ini.Konser ini merupakan kolaborasi dari The Papandayan bersama Media Group yang diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut.(ELG)