Tiket Konser John Mayer di Indonesia Dijual Tanpa Pre-Sale

Jakarta: Third Eye Management baru saja mengumumkan informasi soal penjualan tiket konser John Mayer di Indonesia. Penjualan tiket dibuka dua pekan lagi pada Jumat, 25 Januari 2019.



Kabar ini dibagikan Third Eye lewat postingan gambar Instagram di akun @temgmt pada Kamis pagi, 10 Januari 2019. Mereka juga memastikan di mana konser akan berlangsung. Belum ada informasi soal harga.



"Tiket konser akan tersedia untuk penjualan publik mulai Jumat, 25 Januari 2018. Tidak akan ada tiket pre-sale. Tempat konser adalah ICE BSD City," tulis Third Eye.



Situs web resmi konser John Mayer di Indonesia, johnmayerjakarta.com, belum memuat informasi lebih lanjut. Mereka baru memasang kolom pendaftaran nama dan kontak bagi calon penonton yang ingin mendapat informasi lebih awal.



Pagelaran ini akan menjadi konser perdana John Mayer di Indonesia. Pada 2010, John pernah menggelar rangkaian tur konser Asia, tetapi enggan ke Jakarta. Pada 2014, kabar media sosial menyebut bahwa John tampil dalam sebuah pesta privat di Bali.



Sebelum tampil di Tangerang nanti, John akan lebih dulu tampil dalam konser di Singapura pada 1 April 2019. Dari Tangerang, konser akan berlanjut ke Tokyo pada 10-11 April 2019.



John Clayton Mayer adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik AS kelahiran 1977. HIngga 2017, John telah merilis tujuh album penuh dan lima album mini, termasuk yang terakhir The Search For Everything. Singel terakhirnya adalah New Light rilisan Mei 2018.



(ASA)