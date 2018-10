Zak Abel, Musisi Inggris yang Dulu Atlet Berprestasi

Jakarta: Zak Abel saat ini lebih dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Namun, menjadi seorang musisi rupanya bukan keputusan mutlak Zak Abel sejak kecil. Sebelumnya, ia adalah seorang atlet tenis meja dan pernah menjuarai kompetisi nasional.



Saat menjadi atlet tenis, Zak Abel lebih populer dengan nama asli Zak Zilesnik. Ia menjadi juara kompetisi nasional tenis meja saat bergabung dalam Cadet Boys' Singles di Inggris.



Karier Zak bermusik secara profesional dimulai sejak dua tahun lalu. Namun, sejak usia 14 tahun ia sudah mulai menulis lirik lagu. Dibandingkan dengan profesi atlet, ia mengaku cukup sulit ketika terjun dalam dunia musik.



"Aku melalui banyak tantangan. Tenis meja sangat sederhana. Ketika Anda berada dalam kompetisi, jika Anda menang, Anda menang. Namun, dalam musik itu cukup sulit karena pemenang adalah mereka yang menduduki posisi puncak dalam tangga lagu, atau seseorang yang beraksi di depan ratusan orang dan membuat seseorang tergugah," ungkap Zak di Kantor Warner Music Indonesia, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.



Hal itu sempat membuat musisi kelahiran Maroko itu gamang tentang tujuannya dalam bermusik. "Sulit untuk mengetahui apakah seseorang mereka menyukainya atau kita memenangkannya. Aku bermusik apakah untukku atau untuk orang lain. Sekarang aku berada di posisi bermusik untuk keduanya," papar Zak.



Musisi yang terinspirasi bermusik dari sosok Michael Jackson dan Adele itu juga memiliki kebiasaan hidup sehat. Ia memutuskan menjadi seorang vegetarian sejak setahun lalu.



"Aku tidak setuju dengan cara kita mengonsumsi hewan dan menggunakan mereka untuk makanan dan pakaian. Dalam hal ini kita memiliki banyak hal untuk memenuhi kebutuhuan kita dan tidak perlu menyengsarakan hewan. Caraku melakukannya yaitu dengan memilih menu makanan agar tidak menambah banyak permintaan (produk olahan dari hewan) untuk proses yang tidak aku setujui," kata Zak.



Zak Abel baru merilis lagu terbaru You Come First, dipopulerkan bersama rapper Saweetie. Lagu ini bercerita tentang bagaimana ia memprioritaskan cinta dalam hidup.



Album studio perdana Zak yakni Only When We're Naked (2017). Sebelumnya, ia telah merilis dua EP pada 2015 yakni Joker presents Zak Abel dan One Hand on the Future.



Pada 21 Oktober lalu ia menggelar konser tunggal di Korea Selatan dan mendapat sambutan baik. Namun, musisi 23 tahun ini belum berencana melakukan konser di Indonesia.







(ELG)