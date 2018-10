Vina Panduwinata Ungkap Cerita di Balik Lagu Jati Diri

Jakarta: Vina Panduwinata menjadi salah satu penampil tamu dalam konser perayaan 40 tahun grup Chaseiro bertajuk Dunia di Batas Senja. Dalam kesempatan itu, Vina bercerita bahwa semasa muda, dia sempat digosipkan punya hubungan dekat dengan Candra Darusman, salah satu personel Chaseiro.



"Saya sangat bersahabat dengan Mas Candra, (sampai muncul gosip) 'Vina ada apa sih sama Candra?'" ungkap Vina setelah membawakan lagu Kemanusiaan di panggung Nusa Dua Balai Kartini, Minggu malam, 28 Oktober 2018.

Vina sempat meminta lampu sorot arah penonton dihidupkan. Begitu bisa melihat penonton, termasuk suaminya yang duduk di sana, Vina berkelakar, "Oh ada suami saya di situ. Mau cerita susah nih he-he."Vina melanjutkan dengan cerita tentang persahabatan antara dia dan Candra, serta sumber inspirasi lagu Jati Diri. Ketika dulu dia merasa menjadi korban gosip yang tak kenal privasi, Vina curhat kepada Candra. Dia merasa langkahnya serba salah."Kami enggak punya privasi sama sekali. Ya itu resiko kita sebagai penyanyi. Akhirnya Candra bilang, 'Oke, Vin. Saya buatkan lagu berjudul Jatidiri, buat kamu dan teman-temanmu yang seringkali tidak punya privasi,'" kenang Vina.Lalu lagu Jati Diri pun dibawakan.Malam itu, Vina dan sejumlah musisi lintas generasi menjadi penampil tamu dalam konser perayaan 40 tahun Chaseiro. Ada Otti Jamalus, Elfa's Singer, Rhisanda dan the Rising, serta grup septet vokal CAS alias Chaseiro All Stars.Mereka tampil selama hampir dua jam bersama Chaseiro dan membawakan lagu-lagu yang sebagian besar ciptaan Candra Darusman. Konser ini digelar sekaligus sebagai peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda.(DEV)