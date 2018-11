Mik Mati hingga Blocking Pincang Boyband Blue di The 90's Festival

Jakarta: Boyband asal Inggris, Blue tampak tampil total dalam aksi panggung di The 90's Festival. Sayangnya ada beberapa hal yang disayangkan mulai dari mik mati sesaat hingga membuat mereka sesekali tampak tampil trio di panggung.



Kesialan sesaat itu muncul ketika Duncan James dan Antony Costa bergantian ke sisi panggung untuk urusan mik. Siasat itu sempat diakali dengan menyodorkan mik ke penonton dan mengajaknya bernyanyi.

Mungkin hal ini juga yang menyebabkan blocking panggung mereka tampak pincang sehingga salah satu personel yang berada di ujung kiri tampak terlalu jauh dari tiga personel lain.Pada menit-menit pertama, sisi kanan panggung dari arah penonton tampak jarak salah seorang personel Blue terlalu jauh dari tiga personel lain. Sesekali Lee Ryan dan Antony Duncan yang tampak cukup jauh dari personel lain.Meski banyak kesalahan yang sempat membuat penonton kesal dengan sound system, Blue sukses membawakan beberapa lagu hits.Pukul 21.18 WIB, Blue naik pentas dan membawakan lagu All Rise, Bubblin' dan Fly By. Simon Webbe kemudian menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia."Aku cinta kalian. Bagaimana kabar kalian, yang di belakang?" sapa Simon, sembari ketiga personel sesaat berunding di panggung.Blue melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan lagu Too Close dan lagu populer If You Come Back dilanjutkan dengan Sorry Seems to Be the Hardest Word, U Make Me Wanna, dan I Can."Hi Jakarta, asyik! Kami membutuhkan bantuan kalian untuk berdansa," ucap Lee Ryan.Blue kemudian membawakan lagu Paradise, Guilty, We've Got Tonight, dan One Love. Usai pamit, Blue memberikan satu lagu bonus untuk menghibur penonton dengan singel Best In Me.(ELG)