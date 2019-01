PSY Kenalkan Artis Rekrutan Pertama di Agensi Miliknya

Seoul: Park Jae-sang telah merekrut artis baru untuk agensi besutannya, P Nation. Jessica Hyun-ju Ho atau dikenal dengan nama panggung Jessi menjadi artis pertama yang direkrutnya untuk P Nation.



Kabar ini diumumkan langsung musisi berjuluk PSY itu melalui akun Instagram @42psy42, Kamis, 24 Januari 2019. Pelantun Gangnam Style itu mengunggah video penandatanganan kontrak dan foto bersama Jessi.

Jessica Hyun-ju Ho adalah rapper Korea-Amerika yang kini tinggal di Korea Selatan. Rapper berusia 30 tahun itu lahir di New York dan dibesarkan di New Jersey sebelum akhirnya pulang ke Korsel saat berusia 15 tahun.Jessi baru menelurkan satu album Un2verse di tahun 2017. Sebelum bersama P Nation, Jessi berada di bawah naungan YMC Entertainment.PSY keluar dari YG Entertainment sejak Mei tahun lalu setelah 8 tahun berkarier bersama YG. Awal Januari kini dia pun gencar mencari bakat-bakat baru untuk agensi besutannya.PSY melejit ketika dia menelurkan singel Gangnam Style pada 2012. Ini menjadi lagu utama PSY dalam album keduanya Psy 6 (Six Rules), Pt. 1. Karyanya disusul singel Hangover dan Gentleman.Album terakhir PSY di bawah naungan YG dirilis tahun 2017 dengan judul 4X2=8 dengan singel perkenalan I Luv It, New Face, dan Love, berkolaborasi dengan Taeyang Big Bang.(ELG)