Perjalanan Hidup John Lennon Diceritakan dalam Novel Grafis

Metrotvnews.com, Jakarta: Para personel The Beatles masih menyimpan pesona hingga saat ini, bahkan meski mereka telah lama berpulang.

Sebuah novel grafis dibuat dengan mengangkat perjalanan hidup vokalis The Beatles, John Lennon. Novel grafis berjudul Lennon: The New York Years itu fokus pada kehidupan Lennon di New York.

Novel grafis itu dibuat berdasarkan novel berjudul Lennon karya David Foeniknos.

Dalam buku itu diceritakan pula bagaimana kehidupan Lennon muda sewaktu di Liverpool, hubungannya dengan Yoko Ono, juga karier solo yang dirintisnya.

Lennon: The New York Years ditulis oleh Eric Cobeyran dan digambar oleh Horne, seorang seniman asal Prancis. Rencananya novel grafis itu akan dirilis akhir bulan ini.

(DEV)