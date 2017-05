Kolaborasi dengan Steve Aoki, Vin Diesel Optimis Raih Grammy Awards

Film Vin Diesel Calon Kuat Pemeran Black Bolt di Film 'Inhumans' Selasa, 13 Oct 2015 10:44 Setelah The Last Witch Hunter, Fast and Furious 8, dan XXX – The Return of Xander Cage, Vin Diesel akan digaet Marvel untuk …

Selebritas Perut Vin Diesel Membuncit Rabu, 07 Oct 2015 13:15 Perut Vin Diesel yang biasanya kotak-kotak, kini mulai membuncit.

Film Vin Diesel Kembali di Sekuel Guardians of the Galaxy Kamis, 27 Aug 2015 19:04 Vin Diesel dipastikan kembali muncul di sekuel Guardians of the Galaxy. Kepastian ini diperoleh langsung dari sutradara James Gunn…

Selebritas Merasa Ada Paul Walker saat Persalinan, Vin Diesel Beri Nama Bayinya Serupa Paul Selasa, 24 Mar 2015 10:27 Begitu dekatnya hubungan emosional dengan mendiang Paul Walker, Vin Diesel memberi nama putri ketiganya serupa Paul.