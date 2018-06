This is My Holiday Juarai Lomba Lagu Cipta Anak 2018

Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif secara resmi telah mengumumkan dua lagu pemenang Lomba Cipta Lagu Anak 2018. Kontes cipta lagu ini digelar atas kerja sama dengan proyek film Kulari Ke Pantai dari Miles Films serta dengan International Design School.



"Keseluruhan proses Lomba Cipta Lagu Anak 2018 sangat positif karena mendapat dukungan luar biasa dari banyak pihak, baik publik awam maupun para profesional," kata Kepala BEKraf Triawan Munaf lewat siaran pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 21 Juni 2018.

"Kedua lagu pemenang Lomba Cipta Lagu Anak 2018 ini bagus-bagus dan sangat berkualitas. Ini menunjukkan betapa publik kita memang merindukan lagu anak dan punya potensi besar untuk kembali membangkitkan popularitas lagu anak," lanjutnya.Lagu pertama adalah pemenang utama pilihan dewan juri, yaitu This is My Holiday ciptaan Stephen Irianto Wally. Para juri yang terlibat adalah Triawan, Mira Lesmana, Riri Riza, Aksan Sjuman, serta trio RAN Rayi, Asta, dan Nino.Lagu kedua adalah pemenang pilihan publik, yaitu Menjelajah Dunia ciptaan Nurul Susantono, yang didaftarkan oleh Era Patigo. Lagu ini terpilih lewat pemungutan suara publik di situs resmi kularikepantai.com sejak 30 Mei 2018 hingga 18 Juni 2018. Total ada 2.712 suara masuk.Selain hadiah uang tunai, kedua lagu ini akan dibawakan secara langsung oleh para penyanyi masing-masing dalam gala premier Kulari ke Pantai di Jakarta pada 23 Juni mendatang. Miles Films juga akan membuat video musik untuk lagu pemenang utama.This is My Holiday dan Menjelajahi Dunia adalah dua dari lima lagu finalis LCLA 2018. Tiga lagu lain yaitu Teman ciptaan Ghalifa Al Baladi, Jika Hatimu Gundah Gulana ciptaan Ikbar Haskara Damarjati, dan Senyum untuk Dunia ciptaan Pika Iskandar. Kelima lagu adalah hasil seleksi 1.865 lagu submisi 1.212 peserta.Kelima lagu finalis tersebut telah diaransemen ulang oleh RAN dan dinyanyikan ulang oleh Maisha Kanna & Lil’li Latisha, Glenn Fredly, Arina Mocca, dan Kafin Sultan. Versi terbaru ini akan dirilis dalam album kompilasi Kulari ke Pantai.(ELG)