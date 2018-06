Eminem Bantah Gunakan Efek Suara Tembakan di Panggung Musik

California: Panggung musik Eminem dalam Festival Bonnaroo 2018 di Tennesee pada Jumat, 8 Juni lalu menimbulkan kepanikan sebagian penonton. Pasalnya, ada efek suara mirip tembakan senjata api pada akhir penampilan lagu Kill You dari album Marshall Mathers.



Sebagian penonton panik dan berteriak karena trauma dengan sejumlah tragedi penembakan massal di AS dalam beberapa bulan terakhir. Eminem pun mendapat kritik keras di media sosial dan dianggap tidak sensitif karena menggunakan efek suara yang terlalu realistis.

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4 — Sydney (@Sydneyheight1) June 10, 2018

coming from a performing stand point, i get the effect of sound effects on stage, but there’s a certain point that cross’s the line. i’m one of eminem’s number 1 fans but to hear 3 gun shots coming straight from his set had me scared af. not gonna lie. especially in this world... — M (@macykatemusic) June 10, 2018

Being at a festival/concert in these current times brings new concerns & fears. Had to leave @Eminem set after 3rd gunshot at @Bonnaroo cuz panic was setting in my section (front pit). Extremely realistic &scary! Would have been good to have a warning before show. #irresponsible — Cristi Williams (@ShadingLimelite) June 10, 2018

Eminem performing kill you at Governors Ball 2018 NYC



You can hear the same sound at the end you idiots



Watch some Eminem performance before going to one ???? pic.twitter.com/koCMykLNpo — BIG Hawat (@eliohawat) June 10, 2018

Namun pihak Eminem, seperti dilaporkan People, membantah anggapan tersebut. Pada Senin, 11 Juni, juru bicara menegaskan bahwa Eminem tidak memakai efek suara tembakan untuk pertunjukan itu."Kebalikan dengan sejumlah laporan yang tak akurat, Eminem tidak memakai efek suara tembakan selama pertunjukan langsungnya. Efek yang dipakai Eminem di set Bonnaroo adalah sebuah goncangan keras kembang api yang mana membuat suara ledakan sangat keras," kata pihak Eminem."Dia telah menggunakan efek itu – yang juga dipakai ratusan artis lain – dalam pertunjukan langsungnya selama lebih dari 10 tahun, termasuk sejumlah festival musik sebelumnya di AS pada 2018 tanpa komplain," lanjut mereka.Beberapa penonton membagikan rekaman momen kepanikan itu di media sosial, yang kemudian disebarkan ulang oleh pengguna lain. Pengguna @Sydneyheight1 membagikan klip video delapan detik dari penonton @laurawise_ di Twitter. Dari rekaman ini, memang terdengar suara ledakan keras."Dari sudut pandang pertunjukan, aku paham efek dari efek suara di panggung, tetapi ada hal yang jelas melewati batas. Aku adalah penggemar Eminem nomor satu, tetapi mendengar tiga suara tembakan langsung dari panggungnya telah membuatku takut setengah mati. Enggak bohong, terutama di dunia ini," kicau penyanyi Macy Kate."Berada ke festival/konser dalam masa seperti ini membawa perhatian dan rasa takut baru. Harus meninggalkan panggung Eminem setelah suara tembakan ketiga di Bonnaroo karena muncul kepanikan di sekitarku (front pit). Sangat realistis dan menakutkan! Lebih baik ada peringatan sebelum pertunjukan," kicau pengguna @ShadingLimelite sembari menuliskan tagar #irresponsible.Namun sebagian warganet lain memberi pembelaan. Mereka sepakat bahwa efek suara tembakan bukan hal baru dalam aksi panggung Eminem."Eminem membawakan Kill You di Governors Ball 2018 New York City. Kalian bisa dengar suara yang sama di bagian akhir. Lihat dulu beberapa penampilan Eminem sebelum datang ke salah satu," kicau @eliohawat sembari membagikan rekaman penampilan yang dimaksud.Eminem adalah produser dan musisi rap Amerika kelahiran 1972. Pemilik nama asli Marshall Bruce Mathers III ini telah merilis sembilan album dalam alias Eminem. Pada akhir Juni hingga Juli nanti, dia akan menjalani tur musik untuk mendukung album terakhir Revival yang dirilis tahun lalu.(ELG)