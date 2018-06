Para Pedangdut Indonesia yang Berprestasi di Kancah Internasional

Jakarta: Musik dangdut kerap diidentikkan dengan musik rakyat. Namun, tidak bisa ditepis hampir semua lapisan masyarakat ikut bergoyang ketika lagu ini didendangkan.



Di luar kabar seputar para penyanyi dangdut yang kerap dicap menjual sensasi dan sensualitas, dangdut punya talenta yang berprestasi di level internasional. Mereka berhasil membuktikan wajah dangdut yang positif, yang tidak semata bertumpu pada sensasi dan daya tarik visual.

Rhoma Irama (Foto: Antara)Biduan yang satu ini dikenal sebagai Raja Dangdut Indonesia. Raden Haji Oma Irama atau familiar dengan nama Rhoma Irama sempat menghibur penikmat musik di Amerika Serikat.Kedatangannya ke Negeri Paman Sam pada 2008 saat itu bermula saat ia diundang oleh University of Pittsburgh di Philadelphia dalam rangka diskusi terkait media Islam di Indonesia dan Malaysia. Kesempatan itu digunakan oleh Rhoma Irama bersama Soneta Group membawakan lagu-lagu dangdut di kota Pittshburgh dan Washington DC.Popularitas Rhoma saat itu menarik perhatian peneliti asal Amerika Serikat Andrew Weintraub yang kemudian merilis buku berjudul Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Music.Ikke Nurjanah (Foto: Media Indonesia/Arya Manggala)Penyanyi dangdut Ikke Nurjanah sempat memberikan kuliah terkait musik dangdut di Departemen Musik Etnik, University of Pittsburgh. Terhitung, biduanita pelantun Terlena itu sudah dua kali memberikan kuliah khusus musik dangdut di sana, yakni pada 2010 dan 2016.Pada September 2016 lalu, Ikke menggelar program Amerika Terlena Dangdut 2016 yang bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Indonesia.Sebelumnya, pada 22 Februari 1998 silam, istri dari Aldi Bragi ini tampil dalam Asia Live Dream atas undangan stasiun televisi NHK Jepang.

Kristina dan Liza Natalia





Kristina (Foto: Media Indonesia/Immanuel Antonius)





Liza Natalia dan Kristina didapuk sebagai juri untuk ajang konstestasi musik LA Dangdut Star Idol di Los Angeles yang digelar pada 15 Desember 2013. Keduanya ditemani jawara Dangdut Asean 2012 Ananta Kusuma.



Kristina memberi penilaian terhadap cengkok dan vokal. Sementara Liza pada aksi dan joget peserta.



Ajang ini diikuti lebih dari 100 peserta yang membawakan lagu dangdut Indonesia lengkap dengan atributnya. Di lini penjurian, turut serta Profesor Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh yang jatuh cinta pada musik dangdut dan merilis buku khusus berjudul Dangdut Stories.



Inul Daratista



Tahun 2017 lalu, Inul Daratista sempat diwawancarai dua jurnalis dari majalah TIME Amerika Serikat. Saat itu, kedua jurnalis tersebut berbincang terkait investasi asing dengan Inul. Memang, selain menggluti dunia hiburan dangdut, Inul juga menekuni dunia bisnis, sebagai contoh rumah karaoke dan produk kecantikan.



Pedangdut yang hits dengan goyang ngebor itu juga sempat menggelar aksi panggung di beberapa negara di Asia. Sebut saja, Korea dan Taiwan yang saat itu digelar sebagai bentuk hiburan untuk para Tenaga Kerja Indonesia di sana. Pedangdut asal Gempol, Pasuruan itu juga sempat menggelar aksi panggung di Malaysia dan Singapura.



Selain kelima nama pedangdut di atas, Cita Citata sempat menggelar aksi panggung di Malaysia, Hong Kong dan Korea Selatan. Lalu ada Trio Macan yang juga sempat tampil di panggung hiburan Taiwan dan Korea Selatan.





