Judas Priest Undang Presiden Jokowi Hadir Ke Konsernya

Jakarta: Grup musik heavy metal Judas Priest dipastikan menggelar konser di Ecopark Ancol, Jakarta pada 7 Desember 2018. Kedatangan band asal Inggris itu dalam rangka tur dunia.



Menariknya, Judas Priest mengundang Presiden Indonesia Joko Widodo secara personal. Undangan ini disampaikan melalui cuitan di akun Twitter @judaspriest pada hari ini, Jumat pagi, 3 Agustus 2018.

Dear President @Jokowi - We cordially invite you to attend our show on 7th December at Echopark Ancol and will be extremely honoured by your acceptance - Judas Priest are very excited to visit your beautiful country and perform in Jakarta! Best Regards Judas Priest