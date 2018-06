Scarlett Johansson Kembali Terjun ke Dunia Musik

California: Penyanyi dan aktris Hollywood Scarlett Johansson kembali bermusik lewat proyek duet bersama penyanyi dan penulis lagu Pete Yorn. Mereka baru saja merilis album mini yang berjudul Apart.



Ini merupakan kolaborasi kedua Pete dan Scarlett, setelah mereka merilis album studio Break Up sembilan tahun silam di bawah salah satu label Warner Music Group. Apart dirilis oleh Capitol Records (Grup Universal).

Dalam wawancara dengan Entertainment Weekly, Scarlett menyebut bahwa proyek album ini terjadi secara alami dan tidak ada tekanan dari pihak luar."Aku telah menabur benih dengan harapan dia akan baikan denganku (setelah Break Up), tetapi itu tidak pernah terjadi. Kami masih bertengkar. Aku pikir itu adalah tempat tinggal yang disukai Pete," kelakar Scarlett."Kami bisa saja bercanda bahwa rekaman ini adalah wujud 'baikan', tetapi kami belum sampai sana. Kami baru saja saling kenal. Kami menjalani hidup yang benar-benar terpisah," sahut Pete.Apart berisi lima lagu bernuansa pop alternatif. Salah satu lagu, yang berjudul Bad Dreams, adalah versi aransemen ulang atas lagu Worried dari grup indie pop Echo Friendly asal New York.Saat Bad Dreams dilepas lebih dulu sebagai singel yang disertai video musik, sempat terjadi konflik hak cipta. Pasalnya, nama Echo Friendly ataupun penulis lagu Jake Rabinbach tidak dicantumkan sebagai kreator asli.Dilansir dari Stereogum, Jake bercerita bahwa dia dan Pete telah menyepakati kontrak atas "adaptasi" lagu Worried, termasuk soal pembagian hasil. Setelah lagu versi Pete dan Scarlett dirilis, Jake merasa dicurangi sebagai musisi independen tanpa label. Namun dia tidak punya klaim hukum atas hak yang seharusnya dia peroleh.(ASA)