Lewat "Hilang," Bam Mastro Kembali Bertemu Coki "Kelompok Penerbang Roket"

Jakarta: Bersama dengan perilisan album mini kedua Bam Mastro bertajuk I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity and I Know Aliens Don't Exist, singel Hilang ikut diperkenalkan.



Hilang bercerita tentang kesepian teramat dalam. Melalui karya ini Bam berkolaborasi dengan mantan penggawa Elephant Kind yang kini memperkuat grup Kelompok Penerbang Roket, bassist John Paul Patton alias Coki. Bam juga menyisipkan serta lagu dari grup musik Black Brothers.

"Saya merasa ada hal-hal yang bisa dikaitkan untuk track Hilang ini. Pola yang sudah saya buat sebelumnya cocok dileburkan dengan lagu Hilang milik Black Brothers. Saya dan tim perlahan tapi pasti berusaha untuk mendapatkan izin dari para personel Black Brothers yang nyatanya sulit karena tidak ada yang menetap di Indonesia selain manager-nya di Papua. Dan Coki juga memiliki ruang untuk ikut serta dalam lagu ini. Saya senang bisa menyampaikan sebuah rasa kehilangan yang mendalam dengan cara seperti ini," papar Bam Mastro melalui keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 19 April 2018.Bam menuangkan segala kegelisahannya dalam proyek album mini kedua. Adik dari penyanyi Neonomora ini mencoba tampil berbeda dan kritis. Melalui album keduanya ia berharap dapat menginspirasi para pendengar musiknya."Jangan takut untuk menjadi beda dan jangan bangga untuk menjadi sama. Berani untuk menjadi diri sendiri dengan keunikan yang ada dan saya pun merasa senang karena hanya ada satu orang di dunia ini yang seperti saya," imbuh Bam.Lagu Hilang sudah dapat dinikmati melalui ragam layanan streaming musik termasuk video musik yang dapat disaksikan melalui saluran YouTube.(ASA)