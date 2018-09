Soundtrack Film Studio Ghibli Dirilis dalam Bentuk Vinyl

Tokyo: Soundtrack dari tiga judul film besutan Studio Ghibli, My Neighbor Totoro, Castle in the Sky, dan Nausicaä of the Valley of Wind akan dirilis dalam bentuk vinyl. Karya komposer asal Jepang Joe Hisaishi itu dikemas dalam bentuk vinyl melalui Tokuma, yang juga merilis versi sound book untuk scoring lagu-lagu Totoro.



Lagu-lagu akan direkam ulang diiringi instrumen biola, flute dan gitar menyeruai versi simfoni dalam scoring lagu untuk Nausicaä dan Castle in the Sky.

Hisaishi mulai bergabung sejak era 80-an. Dia direkrut oleh pemimpin Ghibli, Hayao Miyazaki. Tugas pertamanya saat itu mengerjakan gambar album untuk Nausicaä of the Valley of Wind. Sejak saat itu, Hisaishi memegang kendali sebagai komposer musik orisinil film.Hisaishi lalu mendapat proyek serupa untuk film-film arahan Hayao Miyazaki, hingga untuk proyek film yang tidak disutradarai Miyazaki, Whisper of the Heart.Album dalam bentuk vinyl mulai dirilis 3 November 2018.Sementara itu, film My Neighbor Totoro kembali tayang di bioskop 30 September mendatang dalam rangka perayaan 30 tahun.Side A1. Sanpo – Opening Theme Song (Inoue Azumi)2. May village3. Okake!4. Suddenly with May5. Twilight Wind6. not scared7. Let’s go ahead8. Mom9. Small Obake10. Totoro11. Taka Mori’s big tree12. WelcomeSide B13. Wind Street14. Soaked okeba15. Flight of the moonlit16. There is no May17. Cat bus18. good for you19. My Neighbor Totoro – Ending Theme Song (Inoue Azumi)20. Sanpo (with chorus / Azumi Inoue / Suginami Children’s Choir)Side A1. Wind Street2. Mom3. May village4. Walk5. My Neighbor TotoroSide B6. Welcome7. To be in a hurry8. Cat bus9. Small photo10. Wind StreetSide A1. My Neighbor Totoro (Inoue Azumi)2. Road of the Wind (Suginami Children’s Choir)3. Sanpo (Inoue Azumi · Suginami Children’s Choir)4. My name (Inoue Azumi)5. Susumi (Suginami Children’s Choir)6. Cat bus (Kitahara Taku)Side B7. Wonderful little shitata (Momori Kumiko)8. Mom (Inoue Azumi)9. A small photo (Joe Hisaishi)10. Dondo Festival (Azumi Inoue)11. Road of the Wind (Instrumental)Side A1. Prologue – Encounter2. Gran’ma Dola3. Aerial walk4. Gondoa (embraced by my mother)Side B5. Great Legend6. Great act7. Mining town8. Time (when) castleSide A1. Girl who fell from the sky2. Morning of Slag Valley3. Funny fight (~ pursuit)4. Memories of Gondoor5. Passo of disappointment6. Robot army (resurrection ~ rescue)7. Picking up the choir (Chorus / Suginami Children’s Choir)Side B8. Theta’s determination9. At the Tiger Moss issue10. A sign of ruin11. Moonlight sea of clouds12. Castle in the Sky13. Collapse of Laputa (Chorus / Suginami Children’s Choir)14. Pointing you (singing / Annie Inoue)Side A1. Castle in the Sky2. Pigeons and boys3. Miner4. Flying stone5. Dora6. Theta and PasoSide B7. Big tree8. Flapter9. Dragon’s hole10. Fortress of Tidis11. Theta and Paso12. Lost paradiseSide A1. Wind legend2. combat3. To a far place …4. Corroded seaSide B5. Meve6. Majin soldier – Torumecian army – His Highness7. Nausicaä of the Valley of the Wind8. Distant days9. The way to the valleySide A1. “Nausicaä of the Valley of the Wind” ~ Opening ~2. Runaway of the royal bullock3. Valley of the Wind4. Insect love shining princess5. Kushana’s invasion6. combatSide B7. Interaction with the royal bullock8. In a corrupt sea9. Annihilation of Petite10. Battle of Maube and Corvette11. Reviving gigantic soldier12. Nausicaä · Requiem13. “Bird Man” ~ Ending ~Side A1. Wind legend22. To the far place … (~ Nausicaa’s theme ~)3. Meve4. Majin soldier – Torumecian army – His Highness5. Corroded seaSide B6. Royal mortal7. Return of the Demon Army8. combat9. The way to the valley10. Distant days (~ Nausicaä’s theme ~)11. Bird people (~ Nausicaä’s theme ~)(ELG)