Rich Brian Rilis Video Musik Cold

Jakarta: Rich Brian merilis video musik dari singel Cold pada Selasa, 20 Februari 2018 melalui akun YouTube label kolektif 88rising. Cold merupakan salah satu singel di album perdana Brian yang berjudul Amen.



Dalam video tersebut, rapper asal Indonesia ini menunjukkan kepiawaiannya berselancar saat melakukan olahraga ice skating.

Baru sehari tayang, video ini ditayangkan sekitar 770 ribu kali dan menempati posisi 35 dalam daftar trending di Youtube.Video klip ini kemudian dibanjiri sekitar 6 ribu komentar dari warganet di platform YouTube.Album Amen diluncurkan pada 2 Februari 2018 lalu. Dalam album ini, ada 14 nomor lagu yang disematkan yakni Amen, Cold, Occupied, Introvert feat. Joji, Attention feat. Offset, Glow Like Dat, Trespass, Flight, See Me, Enemies, Kitty, Little Prince feat. NIKI, Chaos dan Arizona feat. AUGUST 08.(ELG)