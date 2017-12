Rich Chigga, Steve Aoki dan Hardwell Meriahkan DWP 2017 Hari Kedua

Jakarta: Gelaran festival musik elektronic dance Djakarta Warehouse Project (DWP) akan berlanjut hari ini. Setelah Marshmello dan Tiesto menghibur partygoers Jumat kemarin, giliran Steve Aoki, Hardwell dan Rich Chigga sebagai penghibur yang dinantikan di malam kedua perhelatan musik EDM terbesar se-Asia Tenggara di JIExpo Kemayoran Jakarta.



Sedikit berbeda dengan hari kemarin, panggung Cosmic Station berganti nama menjadi Live Etc dan Neon Jungle dengan Elrow. Garuda Land tetap sebagai mainstage yang menampilkan Garuda Bot sebagai pusat perhatian panggung.

Steve Aoki sebagai salah satu lineup DWP 2017 kini menduduki posisi sembilan dalam daftar disjoki terbaik tahun 2017. Aoki telah melanglang buana dan berkolaborasi dengan musikus ternama seperti Linkin Park, BTS dan Lil Jon.Album Wonderland miliknya sempat masuk nominasi Grammy Award kategori Best Dance/Electronica Album. Bulan Juli lalu, Aoki menelurkan album studio keempat, Kolony. Dan tampaknya November kemarin merupakan bulan tersibuk bagi Aoki. Pada 24 November secara resmi ia didapuk memproduseri remix lagu boyband Korea BTS dalam singel Mic Drop bersama Desiigner. Di hari yang sama, Aoki juga merilis singel kolaborasi bersama Lauren Jauregui Fifth Harmony di singel All Night. Aoki akan menyemarakkan malam minggu partygoers dari panggung Garuda Land pukul 01.05 WIB dini hari.Selanjutnya, ada Hardwell yang tentu familiar di kalangan partygoers. Tahun ini Hardwell menduduki posisi keempat dalam daftar DJ terbaik setelah Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike dan Armin van Buuren berada di posisi tiga teratas.Dalam daftar ranking Top 100 DJs 2017 versi DJ Mag, Hardwell menduduki posisi keempat melalui hitungan polling. Ia juga sempat menduduki posisi puncak kategori DJ terbaik versi DJ Mag dua tahun berturut-turut pada 2013 dan 2014. Malam nanti, Hardwell akan mewarnai panggung Garuda Land pukul 02.35 dini hari setelah Steve Aoki.Berbeda panggung dengan Steve Aoki dan Hardwell, Brian Imanuel atau Rich Chigga akan menghibur partygoers dari panggung indoor Live Etc. Chigga tampil lebih awal pukul 11.35 WIB. Rich Chigga merupakan rapper muda asal Indonesia yang begitu dinantikan kepulangannya. Debut kariernya diawali lewat singel Dat $tick pada Februari 2016.Setahun berselang dikenal di dunia musik, Rich Chigga menggelar tur pertamanya di United States pada April 2017. Lalu pada Mei 2017 Chigga merilis singel Gospel berkolaborasi dengan XXXTentacion dan Keith Ape di bawah label 88rising. Februari 2018 Rich Chigga akan berbagi panggung konser dengan 88rising, Joji, Keith Ape dan Higher Brothers di Shrine Expo Hall, Los Angeles, California.Di hari kedua malam DWP 2017 akan ada 28 penampil di tiga panggung berbeda. Disjoki Audryg akan memulai semarak DWP dari panggung Live Etc sekitar pukul lima sore disusul Iyal Noor, Stan, Yaksa, Joji, Higher Brothers, Keith Ape, Rich Chigga, Desiigner, Bassjackers, Flosstradamus.Di waktu yang sama Mariin akan meramaikan panggung Elrow sealam satu jam dilanjutkan Hudi, Yesterday Afternoon Boys, Fun On A Weekend, Marc Maya, Chelina Manuhutu, Ton Varga, Loco Dice dan Richie Hawtin.Sementara mainstage Garuda Land akan disemarakkan Moe, King Chain, Andre Dunant, W.W, DVBBS, Galantis, Steve Aoki dan Hardwell.(ELG)