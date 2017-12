Penonton Berlari Memadati Area Panggung Robin Schulz di DWP 2017

Jakarta: Panggung Garuda Land semakin dipadati penonton dari berbagai negara berkat salah satu lineup dari acara DWP, Robin Schulz, disjoki asal Jerman.



Lewat lagu remix Let Me Love You yang dibawakan penonton sontak berlari memadati area Garuda Land. Meriahnya panggung ditambah dengan semburat asap di puncak dentuman musik permainan Robin.

Ornamen Garuda dengan kepala yang bergerak ke kiri dan kanan hasil karya motion grapher Isha Hening menambah semarak malam DWP 2017 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat 15 Desember 2017.Masing-masing penonton sibuk membawa bendera negara mereka sambil berdansa mengikuti dentuman musik yang dimainkan. Tak sedikit yang juga berjoget mengikuti dentuman irama.Setelah itu, giliran disjoki Junior & Kyle menawarkan dentuman musik dance elektronika yang cukup membakar semangat penonton dari berbagai negara.Menjelang pukul 22.00 WIB Junior & Kyle seolah menghisap penonton dari panggung Garuda Land dan Neon Jungle menuju stage Cosmic Station.Penonton berjingkrak, bersorak sembari mengayunkan tangan ke atas. Sorot lampu tampak menyemarakkan aksi panggung Junior & Kyle.Pada lagu terakhir yang dibawakan Junior & Kyle mengajak penonton mengangkat tangan mengiringi lagu terakhir yang mereka bawakan."Everybody put your hands up, this is our last song," ungkap Kylie dari atas panggung Cosmic Station.Aksi panggung mereka kemudian dilanjutkan dentuman musik keras dari Marlo.(ELG)