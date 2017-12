Marshmello Bawakan Eta Terangkanlah di Panggung DWP 2017

Jakarta: Salah satu lineup yang dinantikan di hari pertama pesta musik dance elektronika Djakarta Warehouse Project, Marshmello memberikan kejutan kecil untuk penikmat musik EDM.



Menyapa Indonesia, Marshmello menyelipkan lagu Eta Terangkanlah sebelum meneruskan lagu Alone miliknya yang diputar separuh bagian. Eta Terangkanlah merupakan pelesetan dari salah satu lagu milik penyanyi religi Opick. Pelesetan lagu ini sempat menjadi trending di media sosial

Setelah membuat penonton heboh, Marshmello juga membawakan lagu You & Me dari Twenty One Pilots, Waiting for Love dari Avicii dan Sweet Loving dari Calvin Harris.Marsmello di DWP 2017 (Foto: medcom/cecylia)That's What You Came For milik Calvin Harris featuring Rihanna ikut masuk dalam daftar putar selanjutnya. Disusul beberapa lagu yang kemudian menggemakan singel andalannya Alone melanjutkan versi lengkap potongan nada yang sempat dimainkan di awal penampilannya.Wonderwall dari Oasis ikut diselipkan dalam dentuman musik elektronika Marshmello, menjelang pukul 03.00 dini hari, Sabtu (16/12/2017).Penampilan Marshmello ditutup pukul 02.31 WIB dan meluncurkan kembang api ke atas panggung, seperti saat memulai aksi panggung pukul 01.15 WIB dini hari.(ELG)