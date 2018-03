Maudy Ayunda Rilis Album Oxygen

Jakarta: Penyanyi Maudy Ayunda merilis album ketiganya bertajuk Oxygen. Maudy berperan ganda dalam album ketiganya kali ini, yakni sebagai penyanyi, penulis lagu dan produser. Album ketiga Maudy kali ini dipublikasikan di bawah label Trinity Optima Production.



Nama Oxygen dipilih diakui Maudy untuk menampilkan wajah baru sosok Maudy di industri musik Indonesia sekaligus sebagai bentuk nafas hidup dan passion di bidang musik.

"Album ini adalah sesuatu yang baru buat aku. Menggambarkan musik itu seakan-akan oksigen buat aku. Sesuatu yang aku butuhkan," kata Maudy dalam peluncuran album terbarunya di The Ice Palace, Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan, Kamis 15 Februari 2018.Ini merupakan debut Maudy sebagai produser untuk album ketiganya. Keterlibatan Maudy menjadi produser pun bukan hal yang direncanakan. Maudy yang cukup mendominasi proses pembuatan album tanpa sadar telah merangkap tugas yang seharusnya dilakukan oleh produser musik."Sebenarnya, itu sesuatu yang enggak disengaja. Aku pingin bikin album, pingin saja. Jadi, bukan kayak aku pingin jadi produser, ya. Enggak gitu. Aku secara natural saja, aku se-involve itu. Sepingin tahu itu. Sampai dari tim A&R aku bilang ini jatuhnya sudah produser. Jadi, ternyata itulah arti menjadi produser," papar Maudy.Album Oxygen sendiri memuat 11 nomor lagu yakni Kini dan Selamanya, Aku Sedang Mencintaimu, Oxygen, Home To You, Kutunggu Kabarmu, Masih, We Don't, Alasan untuk Bahagia, Be Right Back, Satu Bintang di Langit Kelam dan Jakarta Ramai.Dalam proses pembuatan lagu, Maudy melibatkan dua orang musisi muda, Randy Pandugo dan Teddy Adhitya.Album Oxygen dikemas dalam dua bentuk fisik yaitu CD dan USB. CD album Oxygen sudah bisa didapatkan di Gramedia Store. Sementara untuk USB album berisi lagu, lirik, video klip dan foto ekaklusif disediakan terbatas dan dapat dipesan melalui Blibli.com.(ELG)