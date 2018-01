Seluruh Personel Fusion Stuff Ikut Menulis Lagu di Album Baru

Jakarta: Grup musik beraliran Jazz, Fusion Stuff baru saja merilis album baru bertajuk Playground, pada 31 Januari 2018 di Sallo Innyak Kopi Pontianak, Jakarta Selatan.



Yang membedakan dengan album sebelumnya adalah keterlibatan lima personel dalam menulis lagu. Bali Dancing Boy ditulis oleh Kadek Rihardika; To The Love, Take It Easy, Playground ditulis oleh Krishna Siregar; Somewhere ditulis oleh Jeane Phialsa; Easy To Forget ditulis oleh Damez Nababan; My Imagination Through Yours ditulis oleh Franky Sadikin.



Sulitnya untuk mengenalkan musik tanpa vokal pada masyarakat Indonesia menjadi tantangan Fusion Stuff, karenanya pada album terbaru ini dibuat lebih mudah untuk diterima masyarakat awam.



"Solusi agar musik ini dapat disukai orang banyak dengan improvisasi solonya lebih bermain pada konsep, dalam beberapa putaran harus mendapat Klimaksnya," kata Krishna.



Salah satu grup musik di Indonesia yang masih konsisten pada genre Jazz, akan melaksanakan roadshow untuk mengenalkan album barunya.



Album pertama Fusion Stuff berjudul The Battle yang dirilis pada 16 Oktober 2013. Album tersebut sempat masuk nominasi AMI Award untuk Album Jazz Terbaik.







(ELG)