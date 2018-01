Johhny Depp Tertarik Menjadi Personel Band Marilyn Manson?

Jakarta: Penyanyi Marilyn Manson sempat menjadi inspirasi dasar aktor Johnny Depp saat memerankan tokoh Willy Wonka dalam film Charlie and the Chocolate Factory. Kini, tampaknya kedua pria asal Amerika Serikat itu semakin sering berkolaborasi.



Keduanya terlibat banyak proyek video musik selama bertahun-tahun. Depp lebih sering muncul sebagai gitaris dalam video klip Manson, seperti SAY10 dan KILL4ME yang diambil dari album terbaru Manson bertajuk Heaven Upside Down.

Saking seringnya, Manson bahkan sempat menggoda warganet di Twitter, mengecoh mereka dengan sebuah pertanyaan."Johnny Depp sedang mempertimbangkan posisi gitaris, terdengar menarik?" bunyi cuitan pria bernama lengkap Brian Hugh Warner tersebut melalui akun Twitter pada Rabu, 17 Januari 2018 waktu setempat.Bekerjasama dengan Manson bukan kali pertama Depp berperan sebagai gitaris. Mantan suami Amber Heard itu bersama Alice Cooper berkolaborasi dengan Joe Perry, bassist Guns N' Roses Duff McKagan serta drummer Matt Sorum membentuk grup band Hollywood Vampires pada 2015, di mana Depp berperan sebagai gitaris. Dipaparkan laman Rolling Stones, nama itu dipilih merujuk pada sekelompok musisi yang sering berkumpul untuk minum bersama di Sunset Strip sepanjang tahun 70-an.Hollywood Vampires kemudian merilis debut album self-titled pada 11 September 2015. Album tersebut memuat 14 lagu di antaranya The Last Vampire, Raise the Dead, My Generation, Whole Lotta Love, I Got A Line, Five to One/Break on Through, One/Jump into the Fire, Come and Get It, Jeepster, Cold Turkey, Manic Depression, Itchycoo Park, School's Out"/"Another Brick in the Wall pt. 2, serta Dead Drunk Friends.Album Hollywood Vampires juga menampilkan Paul McCartney, Dave Grohl, Slash dan beberapa nama musikus lain dengan menawarkan warna musik rock klasik.Hingga saat ini, Hollywood Vampires tercatat masih aktif dengan tiga personel, Alice Cooper, Johnny Depp, dan Joe Perry.(ELG)