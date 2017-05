Sucker Head akan Rilis Album Terakhir Penutup Perjalanan Musikal

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup cadas veteran, Sucker Head, akan menggelar penampilan terakhir pada ajang Hammersonic 2017, yang diadakan di Econvention Ancol, Jakarta, pada 7 Mei mendatang.



Sebagai penutup, Sucker Head juga akan merilis album terakhir berjudul Simphoni Kehidupan, yang mereka dedikasikan kepada almarhum Krisna J Sadrach, vokalis sekaligus bassist Sucker Head yang meninggal pada 2 Agustus 2016.

Sucker Head sebenarnya telah menyimpan materi itu selama lima tahun. Hal itu disampaikan oleh Anasthasia RY Sadrach, istri almarhum Krisna, dalam keterangan pers.“Sebuah album studio Sucker Head milik almarhum yang sudah dalam bentuk master rekaman selama lima tahun belum dirilis pun telah diwariskan. Ini membuat saya bersama para personel Sucker Head yang tersisa bertekad bulat untuk mempersembahkan jejak rekaman terakhir milik Krisna J Sadrach bersama bandnya untuk semua metalheads. Sebuah 'Simphoni Kehidupan' yang telah dilakoninya sepanjang hidupnya,” tulis Anasthasia.Simphoni Kehidupan merupakan album penantian panjang selama 13 tahun karena Sucker Head terakhir kali merilis album pada tahun 2004, Hipertensi.Simphoni Kehidupan berisi 10 lagu, terdiri dari delapan lagu baru dan dua lagu remix (Hak Asasi, Mario (Budak Industri). Keseluruhan materi direkam dan dimainkan oleh Krisna J Sadrach (vokalis, bassist), Nano (gitaris), Bakar Bufthaim (drummer), dan Medy (gitaris).“Lagu pembuka yang menjadi judul album ini (Simphoni Kehidupan) memberikan gambaran besar akan keseluruhan materi album terakhir mereka. Classic, groovy, melodic, tight, punchy song - percampuran antara thrash metal old school dengan modern sound terwujud di lagu ini. Dapat dikatakan inilah album terbaik karya mereka yang matang dari segala sisi, baik itu teknik rekaman maupun komposisi lagu dan aransemen,” papar Anasthasia.Pengerjaan album Simphoni Kehidupan disebut Anasthasia dikerjakan Sucker Head dengan banyak memasukkan ide-ide spontan saat di studio. Anasthasia membeberkan itu dengan pernyataan langsung dari personel Sucker Head lain.“Wah, gue ingat banget, Nas, waktu gue kasih basic intro di lagu ‘Menunggumu’ ke Krisna, cuma gue kasih begitu dan seperti bimsalabim, almarhum meramunya menjadi sebuah lagu heavy ballad yang enak tanpa meninggalkan kesan melankonis berlebih. Tetap sangar, tetap garang, tetap Sucker Head. Betapa beliau memiliki telinga ajaib. Sementara untuk isian gitar di lagu lainnya gue cuma main simple,” kenang gitaris Medy kepada Anasthasia.“Kenapa sounds album ini berasa lebar, heavy, dan lainnya? Karena saat take bass ataupun gitar – kami enggak main virtual, semua dari ampli. Bahasa sederhananya adalah Simphoni Kehidupan, album kami, heavy namun tetap enak didengar semua telinga - tak terbatas,” imbuh Nano.Sucker Head telah eksis sejak akhir era 1980-an. Tak jarang embel-embel "legenda" disematkan pada band ini. Krisna sendiri, semasa hidupnya pernah menanggapi julukan "legenda" yang disebut orang atas dirinya. Hal itu diungkapkan oleh sang istri langsung.“Kros (panggilan sayang Anasthasia kepada Krisna), memang kamu merasa legend enggak sih?”Krisna tersenyum dan menjawab, “Itu karena gue tua bo’, lebih dulu memulai dan ada daripada mereka.”Sebelum meninggal, Anasthasia mengatakan, Krisna sempat meninggalkan pesan untuknya. Hal itu juga yang lantas mendorong Anasthasia merilis materi terakhir Sucker Head yang diwariskan Krisna kepadanya.“Semuanya ku tinggalkan untuk kamu, kamu yang urus – aku sudah tidak peduli lagi, aku akan pergi. Aku percaya kamu bisa mengurus semuanya. You’re the only person that I trust," kata Anasthasia menirukan pesan almarhum suaminya.(ELG)