David Foster Seleksi Penyanyi Indonesia via Youtube

Metrotvnews.com, Jakarta: Pianis serta komposer bertangan dingin David Foster tampil di Yogyakarta tadi malam. Dia membuka dengan karyanya yang sangat terkenal, Winter Games yang diciptakan pada 1988.



Dalam penampilannya saat konser bertajuk David Foster and Friends Live in Concert yang diselenggarakan di Hotel Grand Pasific Yogyakarta, ia menggandeng musikus kenamaan Brian McKnight, Cakra Khan, dan Thirdstory yang beranggotakan Elliott Skinner, Ben Lusher, dan Richard Saunders.

Selain mereka, ada musikus papan atas Indonesia, yakni Marcell, Dira Sugandi, dan Putri Ayu Silaen yang tampil bersama penyanyi asal Kanada menyanyikan Time to Say Goodbye yang pernah dinyanyikan Andrea Bocelli dan Sarah Brightman. David mengatakan, penyanyi Indonesia sangat luar biasa."Kenapa saya libatkan penyanyi lokal? Karena setelah saya melihat mereka di Youtube, ternyata suara mereka bagus untuk pertunjukan ini. Saya percaya mereka penyanyi Indonesia yang sangat luar biasa," puji Foster terang-terangan saat konferensi pers di Hotel Tentrem, Yogyakarta.Sebagai komposer yang menemukan puluhan penyanyi bertalenta dan menciptakan karya yang hit, dia pun mengakui menyukai suara yang indah dan memprediksi kemungkinan lahirnya bintang baru di dunia musik, khususnya menyanyi, dari Indonesia."Saya memang suka suara yang indah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa superstar berikutnya akan lahir dari Indonesia," lanjutnya.Banyak pujian terlontar dari mulutnya. Secara khusus, ia memuji Marcell sebagai penyanyi yang bertalenta meski baru sekali ini tampil bersama. Foster mengiringi Marcell menyanyikan Firasat."Dia merupakan penyanyi yang bertalenta. Selain itu, dia juga superstar yang bisa semua musik, khususnya pop," katanya.Pujian atas suara yang merdu juga diberikan untuk Dira Sugandi. Dira sudah sering diajak tampil bersama dengan Foster dan mengaku kolaborasi kali keempat itu sudah dicicil mulai konser di Singapore International Jazz Festival di Singapura pada awal Maret 2017.Foster selalu berupaya tampil bersama beragam penyanyi dengan cara memberikan sentuhan berbeda, bergantung pada gaya dan genre yang berlainan.Foster juga menambahkan kejutan dalam penampilannya semalam, dengan menghadirkan Direktur Utama Bank Jateng Supriyatno memainkan repertoar Love Theme From St Elmo's Fire.Foster yang sempat tampil dalam gala dinner malam sebelumnya mengatakan dirinya senang berjumpa dengan para penggemarnya."Saya senang bisa kembali menghibur warga Indonesia, khususnya warga Yogyakarta. Saya baru datang dari Singapura, langsung ke Yogyakarta. Meski tidak ada waktu banyak untuk bertemu fan saya, saya senang bisa bertemu dengan fan saya di gala dinner. Saya bisa ajak tamu nyanyi yang saya iringi," tuturnya.Foster memang disambut setidaknya 4.000 penonton yang hadir dengan penuh antusias. Tiket dengan harga bervariasi mulai Rp350 ribu hingga Rp7,5 juta ludes terjual."Empat ribu tiket yang kami sediakan sudah sold out sejak bulan lalu. Dari 4.000 tiket yang terjual, banyak penonton hadir dari berbagai daerah," kata CEO of Rajawali Indonesia Communication Anas Syahrul Alimi.Sebagai produser, pencipta lagu, dan pengaransemen terbaik, Foster meraih 16 Grammy Award sepanjang 1980-2011.Dia juga meraih 1 Golden Globe Award 1998 sebagai penggubah lagu terbaik.(ELG)