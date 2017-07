Album Baru Selesai Dibuat, Endank Soekamti Rilis Lagu Salam Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Endank Soekamti baru saja merampungkan materi album ke-8 mereka. Lagu Salam Indonesia disiapkan sebagai pembuka.



Lagu Salam Indonesia baru akan dirilis pada 1 Agustus 2017 secara eksklusif ke radio-radio di seluruh Indonesia. Barulah kemudian tepat pada hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2017, singel tersebut mulai dirilis serentak di gerai-gerai musik digital bersamaan dengan peluncuran video klipnya.

"Endank Soekamti percaya salah satu langkah nyata dan mudah membangun Indonesia adalah bekerja dan belajar dengan baik. Singel Salam Indonesia ini adalah sapaan kita untuk semua teman-teman sebagai apresiasi telah berkontribusi untuk Indonesia," kata Endank Soekamti dalam keterangan tertulisnya.Album baru Endank Soekamti dibuat dengan metode rekaman di luar ruangan. Mereka rekaman di atas kapal Pinisi sambil menjelajahi perairan Papua selama lebih dari 30 hari di bulan Puasa kemarin. Album baru akan dirilis dalam waktu dekat.Selain produksi album, perjalanan Endank Soekamti ke Papua juga mengusung misi DOES University, yaitu sekolah gratis yang diinisiasi Endank Soekamti sejak dua tahun lalu, untuk menebar mimpi dengan memberikan edukasi ke desa-desa pesisir Papua."Kegiatan tersebut menyadarkan kami kalau kita semua bisa berkontribusi nyata untuk bangsa dengan cara yang mudah, yaitu melakukan apa yang kita suka dan yang kita bisa untuk Indonesia," lanjutnya.Proses pembuatan album dan perjalanan Endank Soekamti ke Papua tersebut dapat disaksikan melalui film dokumenter Soekamti Goes to Papua yang akan diunggah setiap hari mulai 1 Agustus 2017 di www.soekamti.tv(ELG)