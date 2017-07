Despacito Lagu Paling Sering Di-streaming

Photo Infografik: Ketika Justin Bieber Banyak Maunya Rabu, 10 May 2017 10:45 Infografik: Ketika Justin Bieber Banyak Maunya

Musik Terungkap Daftar Permintaan Mewah Justin Bieber Kepada Promotor Kamis, 04 May 2017 18:54 Baru-baru ini beredar kabar bahwa Justin Bieber memiliki sederet daftar permintaan “unik” yang harus dipenuhi promotor…

Musik Justin Bieber Sebut Musik The Weeknd Buruk Jumat, 27 Jan 2017 13:18 Justin Bieber mengeluarkan pernyataan pedas terkait The Weeknd. Belakangan, media internasional menyorot hubungan antara The Weekn…

Musik Ed Sheeran Awalnya Tidak Membuat Lagu Love Yourself untuk Justin Bieber Rabu, 11 Jan 2017 19:00 Singel Love Yourself menjadi salah satu lagu paling populer dari album Justin Bieber, Purpose. Lagu itu ditulis oleh Ed Sheeran, d…

Musik Batal Temui Penggemar, Justin Bieber Dimintai Ganti Rugi Rabu, 28 Dec 2016 16:17 Justin Bieber harus membayar seorang ibu dari penggemarnya. Penyebabnya, Justin batal menggelar jumpa penggemar ketika melakoni tu…

Musik Video Musik Justin Bieber Paling Banyak Ditonton Sepanjang 2016 Minggu, 25 Dec 2016 09:53 Justin Bieber menutup tahun 2016 dengan kesuksesan. Pelantun Sorry itu dinobatkan sebagai Vevo Top Artist of The Year.

Selebritas Rita Ora Maklumi Alasan Justin Bieber Pukul Wajah Penggemar Sabtu, 26 Nov 2016 17:13 Justin Bieber memukul wajah penggemarnya di sela kehadirannya di Barcelona beberapa hari lalu. Meski banyak yang menyesalkan insid…

Selebritas Justin Bieber Pukul Penggemar hingga Berdarah Rabu, 23 Nov 2016 14:26 Puluhan penggemar Justin Bieber berkerumun menunggu sang idola melintas. Orang yang mereka tunggu akhirnya tiba. Justin sepertinya…

Selebritas Alasan Justin Bieber Kesal dengan Teriakan Penggemar Rabu, 09 Nov 2016 20:20 Justin Bieber sempat marah kepada penggemarnya ketika melakukan konser beberapa waktu lalu. Justin kesal karena penonton selalu be…