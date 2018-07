Ellie Goulding Pernah Tolak Tawaran Kolaborasi Clean Bandit

London: Vokalis dan pemain cello Grace Chatto bercerita bahwa grup musiknya, Clean Bandit, pernah mengajak penyanyi asal Inggris Ellie Goulding untuk berkolaborasi dalam sebuah lagu. Sayangnya, Ellie tidak tertarik.



"Aku pernah mencoba mengajak dia untuk bernyanyi di salah satu lagu kami, tetapi dia tidak cocok," kata Grace dalam sebuah wawancara terbaru, seperti dikutip AceShowbiz pada Sabtu, 7 Juli 2018.

Grace mengaku terobsesi dengan suara penyanyi berusia 31 tersebut, terutama setelah mendengar singel Love Me Like You Do yang dirilis pada awal 2015."Aku terobsesi dengan suara dia, meski awalnya aku tidak cocok dengan musiknya. Namun kemudian Love Me Like You Do keluar dan aku jadi terobsesi. Ada sesuatu dari suaranya yang benar-benar bikin kecanduan," ungkap Grace.Clean Bandit adalah grup musik elektronik asal Inggris yang aktif sejak 2008. Mereka kerap berkolaborasi dengan penyanyi tamu, seperti Jess Glynne, Sean Paul, Zara Larsson, dan Demi Lovato. Lagu-lagu mereka antara lain Rather Be, Symphony, dan Solo.Grace menyebut bahwa Clean Bandit memang cenderung ingin berkolaborasi dengan lebih banyak artis musik Inggris ke depan. Belum lama ini, mereka mengerjakan satu lagu baru bersama penyanyi berusia 27 Anne-Marie. Clean Bandit dan Anne pernah berkolaborasi dalam lagu Rockabye (2016) bersama Sean Paul."Kami telah mengerjakan lagu lainnya dengan Anne-Marie yang mungkin masuk album kami. Lagunya sangat indah dan diberi judul Should Have Known Better," ungkap Grace.Namun Ellie bukanlah penyanyi tanpa riwayat kolaborasi. Dia pernah mengerjakan sejumlah lagu bersama penyanyi dan produser musik seperti Tinie Tempah, Calvin Harris, DJ Fresh, Major Lazer, dan Kygo.Album terakhir Ellie adalah Delirium yang dirilis tiga tahun silam. Dia berencana melepas singel terbaru berjudul Vincent.