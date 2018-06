13 Pesepakbola yang Juga Metalhead

Jakarta: Mahir berlaga di lapangan hijau, bukan berarti para pesepak bola tidak mendengarkan musik. Mereka memiliki selera musik beragam, sebut saja Christiano Ronaldo yang gemar mendengarkan lagu-lagu Ricky Martin dan R Kelly. Menurut Zlatan Ibrahimovic, David Beckham menyimpan lagu-lagu Selena Gomez dan Jonas Brothers sebelum berlaga di Paris-Saint-Germain.



Dilansir dari Planet Rock, ada beberapa pesepak bola yang dekat dengan genre musik rock dan metal.

Pesepak bola asal Argentina, Burgos sempat meniti karier di industri musik di penghujung 2004. Ia memiliki passion di bidang musik rock musik hingga membentuk band rock The Garb. Nama Garb terinspirasi dari akronim nama sang pesepal bola yakni Germán Adrián Ramón Burgos. The Garb bahkan sempat merilis sejumlah album.Pada 2010, Burgos kembali berkarier sebagai pesepak bola. Kini, ia menjadi asisten manajer untuk Diego Simeone di Atlético Madrid. Keputusannya ini tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap dunia musik dan tetap menjadi penggemar setia Rolling Stones.Paul Mariner termasuk penggemar fanatik Iron Maiden. Dalam laporan majalah Kerrang! pada 1992 silam, Steve Harris mengakui Mariner sebagai penggemar sejati yang telah menyaksikan beberapa aksi panggung Iron Maiden.Mariner bahkan sempat menggunakan foto sang maskot, Eddie untuk profil akun Twitter. Saat ditanya pengikut Mariner mengapa melakukan hal itu, ia menjawab, "Aku menyukai (Iron) Maiden. Semua album yang mereka keluarkan adalah yang terbaik untukku."Selain Iron Maiden, Mariner juga penggemar sekaligus kerabat dekat AC/DC dan berteman karib dengan Ian Gillan dari Deep Purple.Pesepak bola senior Dan Eggen rupanya memiliki antusiasme tinggi di musik metal dan rock. Ia yang kini beralih menjadi pelatih itu dikenal memiliki pengetahuan yang luas.

Eggen tampil di belakang layar aksi Satyricon dalam DVD Roadkill Extravaganza pada 2001 dan menampakkan dirinya sebagai penggemar musik heavy metal.



Ia juga bergabung dengan Pantera di atas panggung saat beraksi di Spanyol, melakukan headbang dan bermain gitar selama 30 detik.



4.Terry Butcher (Inggris)



Kapten tim Inggris Terry Butcher tidak segan untuk melakukan headbang hingga berdarah-darah. Butcher yang juga berteman karib dengan personel Iron Maiden, Steve Harris merupakan penggemar fanatik Iron Maiden.



Dalam sebuah blog Classic Rock, Butcher mengungkapkan pengaruh Iron Maiden bagi hidupnya.



"(Iron Maiden) telah mempengaruhi banyak orang dan telah menghasilkan beberapa musik terbaik selama dua dekade terakhir. Anda semua harus bertanya-tanya di mana kita semua tanpa mereka."



Pada 2008, Buther menjabat sebagai asisten manajer untuk tim Skotlandia. Ia memilih mematikan ponsel ketika konferensi pers berlangsung dan memperdengarkan lagu Sweet Child O Mine karya Guns N' Roses.



Selain Iron Maiden dan Guns N' Roses, Butcher juga penggemar dari Saxon.



5. Kasey Keller (Amerika)



Kasey Keller menggemari musik jenis rock. Ia sudah terbiasa hadir dalam acara Download Festival Music saat digelar di Inggris.



Kegemarannya mendengar musik rock bermula ketika saat remaja ia banyak mendengarkan musik puck, kemudian meningkatkan selera musik dengan genre yang lebih berat saat beranjak dewasa.



Sebagai penjaga gawang dalam Liga Utama Inggris, ia menggunakan kesempatan itu untuk bergaul dengan beberapa band favoritnya seperti Foo Fighters dan System of a Down.



"Orang-orang Disturbed adalah teman baikku karena manajer mereka adalah orang Skotlandia yang menggemari sepak bola dan bermain untuk grup Supertramp. Ketika Disturbed datang saat musim panas ini, aku akan berada di belakang panggung dengan mereka dan mencoba untuk tidak merundung dengan menyuruh mereka banyak minum Jagermeister," ungkap Keller kepada The Seattle Times pada 2012.



Keller juga berteman baik dengan Justin Chancellor (Tool) dan Max Cavalera (Sepultura/Cavalera Conspiracy/Soulfly).



6. Olof Mellberg (Swedia)



Mantan pemain belakang tim Swedia Olof mengaku penggemar setia musik rock. Pada November 2006, ia mendapat kunjungan pribadi dari grup heavy metal asal Swedia In Flames saat berada di tempat latihan Aston Villa. Saat itu, In Flames tengah melakukan tur musik bersama Slayer.



"In Flames menghubungi pihak tim dan mengatakan mereka ingin datang ke tempat latihan untuk sekadar menyapa," ungkap Mellberg kepada Daily Mirror.



"Tidak banyak orang Swedia yang datang ke Birmingham. Ketika mereka datang dan bertemu dengan mereka, mereka orang-orang yang asyik. Aku pergi ke konser mereka dan musik mereka sangat keras tetapi aku tidak melakukan headbang dan melompat-lompat. Aku ingin menyimpan energiku untuk Blackburn tetapi aku tumbuh bersama musik rock dan akan selalu menjadi penggemar musik itu."



"Rasanya aku tidak akan memainkan lagu-lagu mereka di ruang ganti karena banyak pemain yang tidak suka mendengarnya," imbuh Melllberg.



7. Claudio Caniggia (Argentina)



Memilki ciri khas berambut gondrong, sudah bukan rahasia umum jika Caniggia adalah penggemar musik rock. Saat Piala Dunia 1994 berlangsung, Caniggia diundang oleh Bret Michaels dari Poison sebagai tamu dalam pertunjukan di Wisconsin. Saat itu, Poison membawakan tiga lagu di antaranya Every Rose Has Its Thorn, Nothin' but a Good Time dan Unskinny Bop.



Hal terbaik yang pernah dilakukannya sebagai penggemar berat musik metal, ketika ia menolak saat diminta oleh Manajer Daniel Passarrela memangkas rambut panjangnya. Caniggia kemudian tidak diikutkan dalam grup Prancis dalam laga yang berlangsung pada 1998.



8. Sergio Ramos (Spanyol)



Kapten tim Real Madrid ini menyebutkan nama Motörhead dan Guns N' Roses sebagai grup musik favoritnya. Pada Mei 2016, ia membagikan beberapa foto dirinya bersama sang kekasih Pilar Rubio saat menghampiri Axl Roses usai konser AC/DC di Estadio Olimpico de la Cartuja di Sevilla.



"Mimpi yang menjadi nyata untuk Pilar Rubio dan aku bertemu seorang legenda. Terima kasih, Axl Rose!" ungkap Ramos dalam keterangan tertulis saat mengunggah foto bersama Axl Rose.



Rubio merupakan presenter televisi sekaligus pemilik dari lini pakaian dengan merek Metalhead Clothing. Ia sempat berkolaborasi dengan grup musik cadas asal Kanada, Annihilator untuk sampul album mereka bertajuk Feast (2013).



Pada Juni 2018, Ramos mengungkapkan untuk lagu Piala Dunia 2018 ia mendengarkan musik Demarco Flemenco asal Spanyol berjudul Otra Estrella en tu Corazon, yang sayangnya tidak lagi bermain di genre musik rock dan metal.



9. Slaven Bilic (Kroasia)



Mantan pemain sekaligus manajer tim West Ham Slaven Bilic juga memiliki selera musik cadas. Beberapa grup metal yang digemarinya antara lain Slayer, Metallica, AC/DC dan Iron Maiden.



Bilic sempat mendengarkan lagu Megadeth di ruang ganti sebelum bertanding melawan Liverpool di Anfield pada 2015. Hasil dari pertandingan itu 3-0 untuk kemenangan West Ham.



Asisten Bilic, Julian Dicks mengatakan, "Pelatih membelikanku dan dia tiket (untuk konser Megadeth). Dia memakai beberapa lagu mereka di Liverpool. Sepertinya itu yang meningkatkan di ruang ganti."



Bilic juga bermain sebagai gitaris rhythm untuk band metal progresif Rawbau. Saat Euro 2008, ia melakukan rekaman untuk lagu kebangsaan (tidak resmi) berjudul Vatreno Ludilo (Fiery Madness) yang menjadi lagu utama di Kroasia.



10. Carles Puyol (Spanyol)



Selain mendapat predikat pemain belakang terbaik untuk tim Spanyol, Puyol dikenal menggemari genre musik metal. Selama bekarier di dunia sepak bola, Puyol dilaporkan pernah melakukan pemanasan sebelum kompetisi dengan mendengarkan lagu-lagu musik cadas seperti Cannibal Corpse dan favoritnya Napalm Death.



11. Marcus Hahneman (Amerika)



Mantan penjaga gawang untuk tim Amerika ini memiliki memiliki selera musik cadas yang menarik, seperti Slipknot, Mastodon, Five Finger Death Punch dan Machine Head. Lagu-lagu mereka diakui sebagai pembangkit mood Marcus sebelum berlaga di lapangan hijau.



Kepada radio Kerrang! pada 2010, Marcus mengatakan, "Terkadang, sedikit terasa sulit saat berada di ruang ganti, terima kasih Tuhan untuk inovasi headphones sehingga aku masih bisa bergairah tanpa merasa ngantuk!"



Karier di dunia sepak bola juga mendorong Hahnemann sebagai pendengar setia musik heavy metal.



"Saat Piala Dunia di Jerman aku berkesempatan bertemu Tool, band favoritku sepanjang masa," ungkapnya kepada radio Kerrang!.



"Kasey Keller dan aku pergi ke belakang panggung dalam konser mereka dan aku masih berteman baik dengan Justin Chancellor (pemain bass Tool) hingga hari ini. Aku sering melihat mereka."



12. David de Gea (Spanyol)



Nama David de Gea dicatut sebagai penjaga gawang terbaik saat ini. Di samping itu, ia juga memiliki selera musik di genre metal dan rock. Hal ini diungkapkannya dalam wawancara bersama laman resmi Manchester United.



"Aku suka band metal dan rock seperti Slipknot dan Metallica. Ketika aku mendengarkannya di ruang ganti, semuanya mengeluh! Kebanyakan pemain suka mendengarkan lagu hip hop," ungkapnya.



Rekan tim de Gea di Manchester United, Ashley Young menambahkan, "Ketika ia (de Gea) mendengarkan musik heavy metal, beberapa orang melihat dan berpikir, 'baik, kita harus keluar dari sini'."



Saat Avenged Sevenfold tampil membawakan Manchester Arena di Download Festival 2018 pada Januari lalu, de Gea datang sambil membawa kaos Manchester United dengan nomor punggung 7x.



13. Tomas Rosicky (Republik Ceko)



Mantan kapten tim Republik Ceko Tomas Rosicky mengakui dirinya sebagai penggemar musik metal. Dalam wawancaranya bersama Mixtapes yang diunggah melalui channel YouTube Arsenal pada 2015, Rosicky mencantumkan lagu Master of Puppets milik Metallica sebagai favoritnya sepanjang masa. Menurutnya, lagu itu mewakili semua yang disukainya dalam musik metal.



Rosicky juga memiliki daftar lagu metal favorit lain sebagai alternatif di antaranya Everlong (Foo Fighter), Under The Bridge (Red Hot Chilli Peppers), With Eyes Wide Open (In Flames), Victims and Pawns (Sylosis), Bro Hymn (Pennywise), Prayer of the Refugee (Rise Against), Cemetery Gates (Pantera), This Fire Burns (Killswitch Engage), Dead Memories (Slipknot) dan Orion (Metallica).





(ASA)