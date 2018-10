John Legend Rilis Album Natal Perdana, "A Legendary Christmas"

Jakarta: Jelang perayaan Natal dan akhir tahun, musisi John Legend merilis album Natal A Legendary Christmas. Ini adalah album perdana John Legend yang akan dirilis sekaligus dipromosikan mulai akhir Oktober ini.



Album dirilis 26 Oktober 2018 melalui label rekaman Columbia. Pelantun Ordinary People itu bekerjasama dengan produser eksekutif Raphael Saadiq untuk 14 nomor lagu. John Legend ikut menggandeng musisi Stevie wonder bermain harmonika dalam lagu pembuka What Christmas Means to Me.

Promo album akan dilakukan mulai 15 November tahun ini di Florida dan berakhir pada 30 Desember di San Diego. 25 kota yang disambangi masih di sekitar Amerika Serikat.Artwork untuk album A Legendary Christmas juga telah dirilis. Tampak wajah John Legend dengan dasi berpita hitam dan mengenakan topi Santa Claus.13 nomor lagu lain dalam daftar album A Legendaru Christmas di antaranya Silver Bells, Have Yourself a Merry Little Christmas (feat. Esperanza Spalding), No Place Like Home, Bring Me Love, Merry Christmas Baby/Give Love on Christmas Day, Christmas Time Is Here, Waiting for Christmas, Purple Snowflakes, The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire), Please Come Home for Christmas, Wrap Me Up in Your Love, By Christmas Eve dan Merry Merry Christmas.A Legendary Christmas menjadi album studio keenam John Legend.Pemilik nama asli John Roger Stephens ini memulai debut album lewat Get Lifted (2004). Setelahnya dia melakukan berbagai kolaborasi dengan para musisi seperti Jay-Z, Alicia Keys dan Kanye West.Musisi R&B soul pop ini dikenal beberapa hit singel, salah satunya All of Me yang berhasil masuk dalam daftar Billboard Hot 100.(ELG)