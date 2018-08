Gelar Pertunjukan di New York, Tiket BTS Terjual Habis dalam Sejam

New York: Popularitas grup BTS asal Korea Selatan telah meroket dalam radar panggung hiburan dunia, termasuk di Amerika Serikat. Mereka akan tampil dalam pertunjukan di Citi Field New York pada 6 Oktober mendatang dan dalam waktu satu jam setelah dibuka, tiket untuk pertunjukan ini langsung habis terjual.



Menurut laporan Forbes, penjualan tiket dibuka pada Jumat, 17 Agustus pukul 16.00 waktu setempat. Satu jam kemudian, tepatnya pukul 17.06, pihak Citi Field mengumumkan lewat Twitter bahwa tiket telah habis terjual. Percakapan dengan tagar #BTSCitifield juga sempat populer di Twitter.

Agenda di Citi Field akan menjadi pertunjukan terakhir BTS di Amerika utara dalam tur dunia Love Yourself. Tujuh personel BTS akan membuka tur di Seoul pada 25-26 Agustus, lalu berlanjut ke kawasan Amerika utara pada 5 September. Setelah Amerika, mereka akan melanjutkan tur ke Eropa dan Asia.Rencana tur ini akan menjadi tur dunia ketiga BTS untuk mempromosikan seri album Love Yourself, meliputi EP Love Yourself: Her, album penuh Love Yourself: Tear, serta album repackage yang baru akan dirilis pada 24 Agustus, Love Yourself: Answer.Setiap tiket pertunjukan Citi Field dipaketkan dengan satu CD Love Yourself: Answer. Total penjualan hampir mencapai 42 ribu keping.BTS dan seri album Love Yourself membuktikan diri mampu bersaing dalam industri internasional. Sejak dirilis pada Mei 2018, Love Yourself: Tear telah menjadi album K-Pop pertama yang menembus tangga album Billboard 200 AS. Singel Fake Love juga menjadi singel K-Pop pertama yang masuk tangga lagu Top 10 dalam Billboard Hot 100 AS.BTS, atau Bangtan Boys, adalah grup berisi tujuh personel dalam manajemen Big Hit Entertainment. Sejak terbentuk pada 2013, mereka telah merilis tiga album Korea dan tiga album Jepang.(DEV)