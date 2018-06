Cerita Paul McCartney Terkait Inspirasi Album Barunya

Los Angeles: Paul McCartney memberikan sinyal baru untuk album terbarunya. Dilansir dari NME, album solo terbaru gitaris The Beatles itu bertajuk Egypt Station.



Album Egypt Station diproduseri Greg Kurstin bekerja sama dengan Ryan Tedder, personel One Republic yang juga bertanggung jawab terhadap salah satu singel dalam album. Rekaman konten album dilakukan di tiga negara yaitu Los Angeles, London dan Sussex.

"Aku menyukai kata-kata 'Egypt Station', mengingatkanku pada album yang kita buat ... Egypt Station dimulai dari stasiun di lagu pertama dan beberapa lagu berikutnya terdengar seperti di stasiun berbeda. Ini akan memberikan beragam ide sebagai dasar dari semua lagu. Aku berpikir ini tentang tempat impian di mana musik berasal," kata McCartney melalui keterangan tertulis resmi, dilansir dari NME.Sebelumnya, sebagai perkenalan album Paul McCartney merilis dua singel dalam album yaitu I Don't Know dan Come On To Me pada 20 Juni 2018.Album terbarunya nanti menjadi karya lanjutan dari album sebelumnya New (2013), album yang saat itu mengombinasikan komposisi konten musik rock dan pop dari album Memory Almost Full (2007).Album Egypt Station akan dirilis resmi melalui Capitol Records pada 7 September 2018.(DEV)