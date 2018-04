5 Lagu Musisi Asing Ini Menjiplak Karya Musisi Indonesia?

Jakarta: Kredibilitas karya musisi dalam menciptakan lagu lahir dari kreativitas yang disebut "terinspirasi dari berbagai hal". Belum lama ini musisi asal Korea EXO-CBX merilis lagu Someone Like You pada 24 Maret 2018. Lagu ini dirilis sekaligus digunakan untuk soundtrack drama Korea berjudul Live.



Lagu ini mendapatkan respons dari penyanyi Erdian Aji Prihartanto atau Anji.

Melalui akun Instagram Anji mengunggah sebuah video berjudul "Mirip-Plagiat?" yang berisi cuplikan video musik Someone Like You, dibawakan EXO-CBX pada 31 Maret lalu. Kemiripan ini tampak pada bagian refrain lagu.Respons yang diperoleh Anji rupanya tak cukup baik bahkan mendapatkan cacian dari penggemar fanatik EXO. Pihak penggemar EXO-L mewakili penggemar fanatik tersebut pun disebutkan telah meminta maaf atas perlakuan penggemar EXO tersebut.EXO-CBX sendiri merupakan bagian dari grup EXO, yakni Chen, Baekhyun, dan Xiumin. EXO merupakan boyand asal Korea yang dibentuk SM Entertainment dalam format sembilan member, yakni Chen, Baekhyun, Xiumin, Suho, Lay, Chanyeol, D.O., Kai, dan Sehun.Selain lagu Anji, lima lagu di bawah ini disinyalir memiliki kemiripan dengan karya musisi Indonesia.1. Katy Perry - Dark Horse (Amerika Serikat) dan Nike Ardilla - Tinggallah Ku SendiriLagu Tinggallah Ku Sendiri yang dipopulerkan mendiang Nike Ardilla diduga ditiru penyanyi Katy Perry dalam lagunya Dark House. Kemiripan ini tampak pada intro kedua lagu yang terdengar sama persis. Lagu Tinggallah Ku Sendiri ini ditulis oleh Yuke NS."Intronya, sama persis," papar Yuke dalam wawancaranya bersama NET TV pada April 2014 lalu.Kendati memiliki kemiripan yang signifikan, Yuke tidak mengajukan tuntutan tetapi meminta klarifikasi. Yuke merespons kemiripan ini dengan tanggapan positif."Sama sekali tidak pernah terlintas mau mensomasi manajemen Katy Perty. Bahkan, saya pun baru tahu kalau berita itu sudah tersiar," imbuhnya.2. Jab We Met - Aao Milo Chalo (OST. Film Woh Lahme) (India) dan Peterpan - Di BelakangkuDari menit awal sampai akhir lagu India, Aao Milo Chalo memiliki kemiripan nada dengan lagu Di Belakangku. Meski Pada Peterpan dibawakan dalam formasi band, sementara Jab We Met membawakannya dalam formasi solo.Lagu Di Belakangku dirilis pada 2004 sementara lagu Aao Milo Chalo baru dirilis pada 2007 dan digunakan dalam soundtrack film Woh Lahme.3. Altimet - Chantek (Malaysia) dan Kahitna - CantikLagu Cantik milik karya Yovie Widianto yang dipopulerkan Kahitna tampaknya sempat menjadi inspirasi negara tetangga. Pada bagian refrain lagu Cantik, nada yang dilantunkan sama persis dengan lagu Chantek yang dibawakan penyanyi asal Malaysia Ahmad Abdul Rahman atau dikenal lewat nama panggung Altimet yang dibawakan bersama Adeep Fabulous Cats pada 2008.Dilansir dari media News Straits Time terbitan 24 Desember 2016, lagu Chantek bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Song of the Year dalam Vima Music Awards 2008. Lagu Cantik karya komposer Yovie Widianto pertama kali dilepas resmi pada 1996. Kemiripan lagu ini hanya tampak pada bagian refrain. Pada intro lagu Chantek, Altimet membawakannya lewat tempo musik hip hop.4. Four Seasons - Zui Mei Li De Hu Yi (Taiwan) dan Samsons - Kenangan TerindahZui Mei Li De Hu Yi yang dijabarkan dalam aksara Mandarin, ?????? diterjemahkan sebagai Kenangan yang Paling Indah. Belum diketahui pasti kapan lagu ini resmi beredar pada 2008. Namun, lagu ini telah diperbincangkan kemiripannya dengan lagu Kenangan Terindah yang dipopulerkan band Samsons, ketika Bams masih menjadi vokalis pada 2005.Mulai dari nada hingga lirik, kedua lagu ini memiliki kemiripan.(DEV)