Cerita BTS Jelang Rilis Album Love Yourself: Tear

Boyband Bangtan Boys (BTS) akhirnya mengumumkan album terbaru mereka bertajuk Love Yourself: Tear. Album ini dikabarkan siap dilep…

Ada saja yang membuat seorang merasa tidak sempurna. Seperti yang dialami Jungyeon, member girlband TWICE. Penyanyi berusia 21 tah…

Jumat, 06 Apr 2018 11:26

Video musik Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF Wonder disebut-sebut akan menjadi tema di album terbaru mereka di seri album X Yours…