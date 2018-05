Revenge The Fate Bicara Penderitaan Tak Berujung di Singel Terbaru

Jakarta: Grup death core Revenge The Fate merilis singel baru berjudul Continuous. Singel ini dimaknai mereka sebagai penggambaran dari penderitaan yang tak pernah selesai dirasakan manusia, namun di tengah itu semua ada ajakan untuk memaknai hidup secara lebih bijaksana.



“Pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus terus berbuat baik, jangan terus berdosa. apabila ada yang salah atau rusak dengan dunia, jangan salahkan Tuhan, salahkan sistem dan manusia nya. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah tiada. karna hukuman dari tuhan akan terus menerus (continuous),” kata vokalis Anggi, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.

Meski baru saja ditinggal salah satu personel, bukan berarti Revenge The Fate kehilangan keseimbangan dan berhenti berkarya. Singel ini bukti mereka masih bertahan, bahkan mereka mampu bekerja secara efisien dalam proses produksi musik.“Proses pembuatan materi mentah cuma dua hari, setelah itu kami masuk tahap pre-production, yaitu revisi dari semua instrumen oleh semua personel. Setelah revisi selesai baru masuk tahap recording studio,” kata vokalis Anggi, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.Continuous menjadi singel pertama Revenge The Fate setelah hengkangnya Chikal pada April lalu. Saat ini, Revenge The Fate terdiri dari Anggi (vokalis), Sona (bassist), Zacky (drummer) dan dibantu oleh Gerry dan Mow.Formasi baru ini membawa darah segar bagi Revenge The Fate, mereka rencananya akan merilis album mini dalam waktu dekat ini.Lagu baru Revenge The Fate dapat didengarkan melalui situs ini (ASA)