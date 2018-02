Ozzy Osbourne Tak Keberatan dengan Fitur Hologram di Tur Konser Musik

Los Angeles: John Michael "Ozzy" Osbourne akan menggelar tur konser musik perpisahannya. Apa jadinya jika mantan penggawa band rock Black Sabbath itu menampilkan hologram dirinya di atas panggung?



Ronnie James Dio, vokalis baru pengganti Ozzy di Black Sabbath sempat tampil dalam bentuk hologram, sama seperti yang dilakukan Elvis Presley dan juga akan dilakukan Frank Zappa. Saat Osbourne ditanya soal pemakaian teknik hologram di atas panggung, ia mengaku tak masalah dengan itu.



"Ketika saya tiada, saya tidak akan masalah," ungkap Osbourne.



Pada gelaran Super Bowl 2018 di U.S. Bank Stadium 4 Februari lalu, teknik hologram digunakan Justin Timberlake untuk berduet dengan Prince. Di atas panggung, Justin memainkan instrumen piano sambil berduet dengan hologram Prince menyanyikan I Would Die 4 U.



Namun, melihat hologram Prince ditampilkan di atas panggung bersama Timberlake, Osbourne tak berpikir Prince akan senang melakukan hal tersebut lantaran suara yang dimilikinya dihitung sebagai pemasukan di dunia hiburan.



"Yang saya tahu tentang Prince, dia tidak akan melakukan hal itu. Rasanya tidak akan. Dan saya tahu dari pihak pertama, karena sempat ada orang-orang memberikan tekanan saat wawancara terkait vinyl dan saya berjalan di taman suatu hari dan seorang pria telah memiliki 200 album. Saya bertanya, 'Apa itu?' dan ternyata itu adalah wawancara bajakan," kata Osbourne.



Osbourne, saat diminta tampil live via hologram setelah tur konser musik solonya selesai ia kembali menjawab dengan nada bercanda, "Saya tidak bisa menolak," diiringi suara palsu. "Saya adalah Raja Kegelapan, saya akan menghantui Anda."



Keluar dari Black Sabbath bukan berarti Osbourne berhenti bermusik. Ia mengklaim akan tetap bermusik, tetapi tak lagi melakukan tur konser musik besar.



"Orang-orang akan mengerti hal itu," kata Osbourne. "Saya tidak ingin seseorang di jalan mengatakan, 'Anda bilang tidak akan melakukannya (bermusik) lagi.' Saya tidak pensiun. Saya hanya tidak ingin menyulitkan diri saya sendiri."



Tur konser musik solo Osbourne bertajuk The No More Tours 2 akan digelar di Jacksonville, Florida mulai 27 April 2018 dan akan berakhir di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada 13 Oktober 2018.







(ELG)