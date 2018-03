Petra Sihombing Berkolaborasi dengan Incognito

Jakarta: Penyanyi Petra Joshua Sihombing membuat gebrakan baru di awal tahun 2018. Petra yang dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu kali ini mencoba memproduseri grup musik jazz asal Inggris, Incognito lewat lagu Take It or Leave It.



Awalnya, pentolan Incognito, Bluey kagum dengan lagu Take It or Leave It yang ditulis oleh Petra. Mereka kemudian memutuskan untuk bertemu di London, Inggris hingga akhirnya sepakat berkolaborasi.

Take It or Leave It bercerita tentang sebuah kesempatan."This song is about taking a chance, or leaving it. Kalo lo dapet satu kesempatan, lo bakal ambil apa enggak. It’s about sacrificing my comfort zone to level up in life. Kalo lo mau naik level, lo pasti harus ngelewatin proses ga enak nya. Are you willing to take that risk? Itu yang gue tanya ke diri gue sendiri. Jadi kaya gue ngasih pilihan ke diri gue sendiri, take it, or leave it," ungkap Petra dalam siaran pers yang diterima Medcom.id.Kesempatan ini berawal ketika Petra memutuskan keluar dari zona nyaman dan berkarier di industri musik tanpa label.Dalam pembuatan aransemen musik, Petra mengaku lagu Take It or Leave It memuat eksperimen berbagai alat dan jenis musik berbeda."Take It or Leave It ini jadi musiknya duluan. Gue bereksperimen dengan sampling drums dari lagu lain, gue ambil kick-nya doang, terus snare dari lagu lain lagi, gitar gue mainin live terus gue sampling, dan seterusnya," sambungnya.Dalam penulisan lagu, Petra yang berperan sebagai produser ingin lagu Take It or Leave It berekspansi dan dikenal luas. Lirik lagu ini terinspirasi dari singel Mine yang dilepas pada 2014 lalu. Petra lalu bereksperimen dengan formula pembuatan lirik."Gue mikirinya, okay Ben udah nulis 'Mine, and that was a hit. Apa yang bisa bikin lagu itu jadi hit? Gue dalemin. Gue bedah lagu gue sendiri, lalu gue lawan dengan formula baru bikinan gue. A successful song is formulatic, but there’s got to be another formula for a hit song. Take It or Leave It adalah produk dari pemikiran gue itu," paparnya.Selain bermusik bersama, Petra belajar banyak ketika berkolaborasi dengan Incognito, seperti belajar menghargai waktu."Gue belajar banyak banget dari Bluey dan Mo, his sound engineer. Their attention to details, their musicality, dan yang paling gue belajar, their respect for time. Kalo bilang jam 11, ya jam 11. Gue sendiri masih susah begitu, karena kebiasaan. Tapi jadinya waktu kerja disana, on time, dan mood jadi bener, nggak berantakan," tukasnya.Take It or Leave It merupakan proyek kolaborasi perdana Petra bersama Incognito. Lagu ini telah dilepas resmi pada 23 Februari 2018.(ASA)