Widi Mulia Luncurkan Lagu Kado 10 Tahun Pernikahan

Jakarta: Widi Mulia memperkenalkan singel barunya yang berjudul Wahai Kau Tuan di hadapan khalayak dan penggemarnya di sebuah mal di Yogyakarta. Lagu ini, diakui sebagai bagian dari rangkaian ceritera kisah cintanya dengan suaminya, Dwi Sasono, serta ketiga mutiara hatinya selama mengarungi bahtera rumah tangga 10 tahun.



"Lagu Wahai Kau Tuan memiliki makna dan kesan yang sangat mendalam bagi saya," kata Widi Mulia.

Menurutnya, lagu tersebut menghadirkan bingkai musikal yang berkelas dengan nuansa retro yang terasa segar.Pada kesempatan kali ini merupakan pertama kalinya ia menggelar mini showcase sekaligus rilis singel kado 10 tahun pernikahannya itu."Ini mini showcase pertama aku dengan singel Wahai Kau Tuan dan kebetulan semesta selalu membawa aku ke Yogyakarta, ujarnya.Dalam penampilan sebagai rilis singel-nya, Widi membuka dengan Gonne Be Around kemudian memperkenalkan singel Wahai Kau Tuan lengkap dengan para penari.Ia mengaku sengaja menampilkan koreografi yang baru karena ingin menampilkan petunjukan panggung yang lebih baik untuk penggemarnya di Yogyakarta.Jebolan AB Three ini mengaku terkejut lagu yang diciptakan Nino tersebut selesai dibuat selama tiga hari.Ia mengaku sempat tidak yakin dengan pernikahannya karena banyak mendengar dan banyak menyaksikan cerita kegagalan, tetapi saat dijalani kini sudah mencapai 10 tahun.Karena itu, lewat lagu tersebut, Widi mengajak pasangan-pasangan masa kini menjadi semakin optimistis untuk menjalani hubungan mereka.(ELG)