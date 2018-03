Curtis Stigers dan Danish Radio Big Band Semarakkan Hari Terakhir Java Jazz Festival 2018

Jakarta: Java Jazz Festival 2018 akan berakhir hari ini, Minggu, 4 Maret 2018 di JIExpo Kemayoran Jakarta. Pada hari ketiga ini, mungkin ada sebagian penonton yang ingin menikmati sajian jazz sembari berleha-leha di kursi nyaman di dalam ruangan.



Pertunjukan Curtis Stigers dan Danish Radio Big Band bisa menjadi satu pilihan. Mereka tampil selama satu jam menyemarakkan panggung MLDSpot atau aula A3 mulai pukul 18.00 WIB.

Stigers adalah penyanyi jazz, gitaris, dan saksofonis kenamaan asal Amerika kelahiran 1965. Dia rutin tampil dalam berbagai panggung musik, baik aula konser, festival, atau klab. Dia kerap membawakan lagu jazz yang ringan dan cocok diputar untuk radio, mulai dari balada, swing jazz, hingga soft rock.Danish Radio Big Band adalah grup ensambel jazz asal Denmark beranggotakan 19 orang. Pada hari kedua kemarin, mereka juga berkolaborasi dengan Stigers dan membawakan sejumlah lagu seperti Summer Wind, I'll be Your Baby Tonight dari Bob Dylan, serta You've Got A Fever.Danish Radio Big Band (Foto: Purba Wirastama)Kolaborasi Stigers dan DR Big Band juga bukan yang pertama. Tahun lalu mereka merilis album live One More for the Road.Pada panggung lain, gitaris jazz fusion kawakan asal Amerika Larry Carlton akan tampil bersama grup ensambel Los Angeles, Ron King Big Band. Mereka akan bermain selama sejam sekitar pukul 20.15 WIB.Ron King dan grupnya telah menjadi langganan Java Jazz serta sejumlah festival lain. Dalam gelaran JJF tahun ini, mereka telah tampil pada hari pertama dan kedua, termasuk bersama Yura Yunita.JJF 2018 menyajikan 11 panggung musik besar dan kecil dengan lebih dari 300 artis dan 90 pertunjukan. Bintang tamu untuk pertunjukan spesial hari ini adalah Goo Goo Dolls dan Lauv.(DEV)