Bocoran Album Terbaru Ariana Grande

Los Angeles: Ariana Grande mengumumkan akan merilis album terbarunya Thank U Next. Album ini memuat 12 nomor lagu yaitu, In My Head, Bloodline, Fake Smile, Make Up, Bad Idea, Imagine, 7 Rings, Ghostin, NASA, Needy, Thank U Next, dan Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.



Thank U Next menjadi singel utama dalam album yang dipopulerkan lebih dulu sejak 8 November 2018. Disusul 7 Rings yang dirilis awal Januari tahun ini. Ini menjadi album studio kelima Grande sepanjang bermusik.

Tahun 2018 terbilang berat bagi Ariana Grande. Mantan kekasih Ariana Grande meninggal dunia pada 7 September 2018 akibat kelebihan dosis obat-obatan. Kematian Mac Miller menyisakan duka bagi Grande dan beberapa penggemar yang memberi komentar kematian Mac Miller disebabkan Ariana Grande yang meninggalkannya.Sebulan setelahnya, penyanyi kelahiran Florida itu memutuskan hubungan pertunangan dengan Pete Davidson. Ariana kembali mendapat imbas, seperti Pete yang mengancam akan bunuh diri dan beberapa penggemar yang lagi-lagi menyalahkan Ariana Grande. Meski demikian, Ariana tetap ingin menjalin hubungan baik dan merilis singel Thank U Next untuk para mantan kekasih.Pada Maret hingga delapan bulan mendatang Ariana Grande menggelar tur konser Sweetener World Tour. Konser ini sebagai bentuk promosi album Sweetener dan album terbarunya Thank U Next di beberapa kota di Amerika Utara dan Eropa.Album Thank U Next akan dirilis 8 Februari 2019.(ELG)