Konser Dekade di Malaysia, Afgan Cerita Pedihnya Ditinggal Menikah

Kuala Lumpur: Afgansyah Reza merayakan 10 tahun perjalanan di industri musik pada Sabtu, 3 November 2018 di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia. Dalam konser ini Afgan menyapa 2.500 penggemarnya di Negeri Jiran.



Solois yang memulai debut karier lewat Terima Kasih Cinta itu tampil lebih personal agar lebih dekat dengan penggemarnya.

"Konser ini akan menjadi sangat personal sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada seluruh penggemar saya. Saya akan membagikan pemikiran dan perasaan terdalam saya. Hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya," tutur solois berlesung pipi itu pada malam konser, dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.Sembari menyapa penggemar, Afgan berbagi beberapa kisah pribadi dari atas panggung. Kisah itu dituangkan lewat lagu-lagu populer yang mulai dari album pertamanya Confession No. 1 (2008) hingga singel terbaru yang kini baru dirilis.Afgansyah Reza dalam Konser Dekade di Malaysia (Foto: Agra Suseno)Afgan menceritakan kepedihan saat ditinggal menikah dengan orang yang ditaksir. Ia bahkan belum sempat mengutarakan perasaannya."Ini tentang cinta pertama saya saat masih bersekolah. Saya tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakan padanya, untuk mengakuinya. Saya akan mengakuinya lewat lagu ini," ucap Afgan yang menceritakan kisah di balik lagu My Confession.Selain mengajak penonton tampak menikmati alunan sendu nada-nada romantis, Afgan juga melantunkan lagu Ku Mohon milik Sheila Majid, sebagai bentuk doa untuk korban gempa di Donggala, Palu, serta korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.Afgansyah Reza dalam Konser Dekade di Malaysia (Foto: Agra Suseno)Afgan tidak tampil sendiri. Ia berkolaborasi dengan boyband legendaris Malaysia, Ruffedge membawakan lagu Boys II Men berjudul I'll Make Love to You. Ruffedge juga tampil membawakan lagu hits mereka Bila Rindu.Afgan membawakan lagu-lagu populer dalam Konser Dekade di Malaysia. Lagu-lagu itu di antaranya Kita Jalan Terus, Jodoh Pasti Bertemu, Panah Asmara, Bukan Cinta Biasa, Pesan Cinta, Knock Me Out, X, dan singel terbaru Sudah.Sebelumnya, Afgan sempat bertandang ke Malaysia pada 2015 dalam panggung Konser Tunggal Suara Hati.Setelah Malaysia, Afgan akan menggelar konser Dekade di Indonesia pada Februari 2019.(ELG)