Setahun Kematian Dolores, The Cranberries Rilis Album Terakhir

Jakarta: The Cranberries mengumumkan perilisan album terakhir mereka bersama Dolores O'Riordan yang meninggal pada 15 Januari 2018. Album bertajuk In The End itu dilepas bertepatan dengan satu tahun kematian Dolores.



"Aku tidak bisa membayangkan cara yang lebih tepat untuk memperingati satu tahun kematian Dolores dan untuk merayakan hidupnya ketimbang mengumumkan kepada dunia perilisan album terakhir dia bersama band," kata ibunda Dolores, Eileen O'Riordan dalam penyataan tertulis.

Sebelum meninggal, Dolores bersama rekan bandnya, Noel Hogan memang sedang mengerjakan materi album baru ketika menjalani tur pada 2017. Hogan masih ingat betul betapa semangatnya Dolores membuat lagu baru. Tadinya mereka berencana merampungkan album In The End pada awal 2018. Namun, takdir berkata lain.Setelah kematian Dolores, Hogan dan personel The Cranberries lain tetap melanjutkan proses pengerjaan album In The End. Tentu saja bukan hal mudah. Mereka terus diselimuti duka mendalam karena kematian Dolores yang mendadak. Tapi tak ada cara lain selain memberikan penghormatan kepada Dolores selain merampungkan album itu. Ada 11 lagu di dalam album In The End."Seiiring berjalannya waktu kami mulai memikirkan cara terbaik menghormati teman dekat dan rekan satu band kami. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Kami ingat bagaimana Dolores begitu bersemangat membuat rekaman ini. Dan kami menyadari bahwa hal yang paling berharga adalah menyelesaikan album yang kami mulai bersama dia," tulis penyataan The Cranberries.Bersama Dolores, Noel Hogan, Mike Hogan dan Fergal Lawler menjelma menjadi salah satu grup musik terkenal dunia dengan lagu-lagu hit yang juga populer. Meski perjalanan The Cranberries terhenti di album In The End, band asal Irlandia itu yakin sosok Dolores akan terus dikenang selamanya."Kami tahu ini mungkin akan jadi salah satu album terbaik The Cranberries yang bisa kami buat. Kami ingin berterima kasih kepada semua keluar dan keluarga Dolores dan juga teman-teman yang pernah bekerjasama dengan kami selama bertahun-tahun.""Untuk penggemar kami, yang telah mendukung kamu selama hampir 30 tahun: terima masih, tanpa kalian, semua ini tidak akan pernah terjadi. Perjalanan ini luar biasa. Kami mendedikasikan album ini untuk teman tersayang dan rekan satu band kami, Dolores. Dia akan selalu bersama kita di musiknya," tutup pernyataan The Cranberries.Daftar lagu di album terakhir The Cranberries, In The End:1. All Over Now2. Lost3. Wake Me When It’s Over4. A Place I Know5. Catch Me If You Can6. Got It7. Illusion8. Crazy Heart9. Summer Song10. The Pressure11. In The End(ELG)