Blackpink Datang ke Indonesia November 2018

Jakarta: Grup K-pop kuartet Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa akan bertandang ke Jakarta, Indonesia pada 19 November 2018. Kedatangan Blackpink di Indonesia dalam rangka ulang tahun Shopee yang ketiga.



Acara ini diberi tajuk Road to 12.12 Shopee Birthday Sale. Sebelumnya, Lisa Blackpink lebih dulu datang ke Indonesia pada Juli lalu dalam rangka peluncuran YG Official Shopee.

"Kami melihat animo yang sangat besar dari pecinta K-pop dan pengguna Shopee sejak pertama kali kami meluncurkan YG Official Shopee bersama dengan Lisa BLACKPINK pada bulan Juli lalu. Setelah penandatanganan MoU strategis antara Shopee dan YG Group bulan lalu, kami dengan senang hati mengumumkan kehadiran BLACKPINK ke Indonesia, menghadirkan seluruh member-nya Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose untuk memeriahkan keseruan Road to 12.12 Shopee Birthday Sale pada November mendatang. Pada acara ini, BLACKPINK akan menyanyikan beberapa lagu hits-nya dan sesi games seru bersama mereka," papar Rezki Yanuar, Country Brand Manager Shopee dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Tidak ada tiket konser untuk menyaksikan Blackpink. Namun, Shopee menyediakan dua cara khusus bagi pengguna Shopee untuk menyaksikan grup K-pop asal Korsel tersebut.Pembelian produk-produk yang ada di dalam YG Official Shop dengan kisaran harga Rp280 ribu hingga Rp2,7 juta mulai 1 November mendatang dengan dua ketentuan berikut:Selain Blackpink, beberapa musisi tanah air yang turut memeriahkan acara di antaranya Via Vallen, Rizky Febian, Bunga Citra Lestari serta GAC.Blackpink sempat melejit di tangga lagu dunia dengan beberapa singel seperti Whistle dan Ddu-Du Ddu-Du. Pada 19 Oktober lalu, Dua Lipa menggandeng Blackpink dalam singel kolaborasi Kiss and Make Up. Lagu ini berisikan dua bahasa yakni bahasa Inggris dan bahasa Korea.Sebelumnya, pada 18 Oktober pihak YG Entertainment juga mengonfirmasi Jennie Blackpink siap merilis debut karier solonya. Namun belum ada keterangan lebih lanjut.Kabar terbaru, Selasa 23 Oktober 2018, pihak YG Entertainment juga mengonfirmasi Blackpink telah menandatangani kontrak kerjasama dengan label musik Interscope Records, label musik anak perusahaan Universal Music Group (UMG).(ASA)