Kisah Dewa Budjana Akrab dengan Mantan Gitaris Red Hot Chili Peppers

Jakarta: Gitaris Dewa Budjana baru saja merilis album solo bertajuk Mahandini. Album ini melibatkan nama-nama besar, yaitu keyboardist grup Dream Theater Jordan Ruddes, drummer Marco Minneman, bassist Mohini Dey, gitaris Mike Stern dan mantan gitaris Red Hot Chili Peppers (RHCP) John Frusciante.



Mendapatkan nama-nama besar seperti itu untuk berkontribusi dalam sebuah album tentu bukan hal mudah. Budjana mengaku bahwa dirinya beruntung dapat menembus lingkar pergaulan musisi top dunia. Bahkan karena hubungan Budjana baik dengan para musisi itu, dia mendapat "harga spesial."

"Kalau dibilang, bayar mereka sama (besarnya) dengan membayar musisi-musisi Indonesia. Saya mendapatkan harga yang murah karena tidak melalui agency," kata Budjana dalam jumpa pers album Mahandini di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.Kesempatan emas ini terwujud karena Budjana selama beberapa tahun terakhir yang konsisten rekaman di Amerika Serikat (AS). Dia juga pernah bergabung dengan MoonJune Records, sebuah label rekaman asal AS.Berbekal pergaulan yang tepat, Budjana lantas dikenalkan dengan sejumlah musisi papan atas asal AS. Termasuk gitaris John Frusciante.Diceritakan Budjana, Frusciante adalah gitaris yang tertutup. Tidak mudah mengajak dia berkolaborasi."Balik lagi semua soal keberuntungan. Saya enggak pernah main lagu RHCP.""Ketika ketemu di tempat ngopi, dia malah tanya-tanya soal album saya. Dia tanya (album) Surya Namaskar. Saya jawabnya enggak bisa, karena enggak bisa Bahasa Inggris maksudnya. Dia kemudian ajak ke rumahnya. Dia ajak mampir (meski cuma) 15 menit. Setelah itu setiap tahun saya ke Amerika, saya email dia dan saya selalu dijamu.""Setelah (kenal) tiga tahun, saya tawarkan untuk berkolaborasi. Padahal dia dikenal tertutup. Bahkan dia tidak mau wajahnya muncul di video," kisah Budjana.Dalam album Mahandini, Frusciante bermain dalam dua track, Crowded dan Zone.Munculnya Frusciante dalam album Budjana jadi sorotan media internasional. Frusciante sudah cukup lama alpa merilis album baru. Selain itu, keberadaan dia cukup misterius. Frusciante seperti menghindar dari sorot lampu panggung dan media. Portal musik asal AS, ConsequenceofSound.net bahkan menyebut hadirnya Frusciante dalam album Budjana adalah kemunculan yang langka.Frusciante bergabung dengan RHCP pada 1988 dan memutuskan keluar pada 1992. Pada 1998, dia sempat bergabung lagi dengan RHCP hingga tahun 2009. Dia turut jadi bagian dalam lahirnya album legendaris RHCP, Blood Sugar Sex Magik.(ASA)