Sempat Tertunda, Ryeowook Super Junior Akhirnya Rilis Album Drunk on Love

Jakarta: Pertengahan Desember lalu, perilisan album mini kedua Ryeowook berjudul Drunk on Love sempat tertunda lantaran dia terkena flu. Album itu pun baru dilepas resmi pada 2 Januari 2019.



"Saya mengerjakan musik bersama teman, seorang tentara senior. Dia sebenarnya musisi dan beruntung ada kesempatan baik, kami pun melakukannya," ungkap personel Super Junior itu, dilansir dari Soompi.

Ryeowook terkena flu sehari sebelum rencana perilisan album mini pada Desember lalu. Perilisan itu pun tertunda hingga tiga minggu.Drunk on Love dirilis 2 Januari 2019. I'm Not Over You menjadi singel utama dalam album. Lagu pop-ballad ini bercerita tentang kisah patah hati yang dibawakan Ryewook dengan iringan instrumen piano.Album solo kedua Ryeowook kali ini berisi tujuh nomor lagu. Sebelumnya, dia merilis album mini perdana The Little Prince pada 28 Januari 2016. Album ini memuat enam nomor lagu dengan singel utama The Little Prince.(ASA)