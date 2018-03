Karya Musikal Lazarus Milik David Bowie Diangkat ke Layar Lebar

New York: Karya musikus besar David Bowie berjudul Lazarus tengah dipersiapkan untuk diangkat ke layar lebar. Lazarus merupakan sebuah karya musikal diiringi lirik yang disusun David Bowie dan dilepas resmi pada 10 November 2016.



Diktuip dari laman NME, David Bowie menciptakan karya musikal Lazarus bersama rekannya, Enda Walsh sebelum kepergiannya pada 10 Januari 2016 lalu. Lazarus terinspirasi dari novel The Man Who Fell to Earth karya Walter Tevis. Novel tersebut kemudian diadaptasi ke layar lebar pada 1976 dengan menampilkan David Bowie sebagai pemain.

Pertunjukan musikal Lazarus pertama kali digelar selama enam minggu di New York pada akhir 2015 dan awal 2016. Gelaran tersebut lalu berpindah ke panggung Teater Kings Cross di London pada November 2016 hingga Januari 2017.Lagu-lagu dari karya musikal tersebut merupakan versi kemasan baru dari beberapa lagu hits Bowie seperti Heroes dan Life on Mars?, kemudian ada lagu dalam album Low bertajuk Always Crashing in the Same Car dan empat lagu orisinil yang ditulis khusus untuk Lazarus, termasuk potongan judul, Lazarus, ikut masuk dan dikemas dalam album Blackstar milik Bowie, dikutip dari laman Rolling Stone.Versi film Lazarus akan ditayangkan perdana di Kings Theatre, Brooklyn pada 2 Mei 2018. Menampilkan aktor Michael C. Hall yang berperan sebagai Thomas Jerome Newton, yang dulu sempat diperankan Bowie di film The Man Who Fell to Earth rilisan 1976. Hall akan ditemani Amy Lennox, Sophia Anne Caruso, Michael Esper dan Kamie Muscato.(DEV)