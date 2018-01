Camila Cabello Terobsesi dengan Band The 1975

Jakarta: Camila Cabello mengaku sangat mengidolakan band The 1975. Mantan personel grup Fifth Harmony ini punya keinginan kuat berkolaborasi dengan band asal Inggris itu.



Camila sudah lama mengikuti kiprah The 1975 di dunia musik. Lagu-lagu band yang berdiri sejak 2002 itu selalu menghiasi hari Camila ke mana pun dia pergi.

"Aku sangat ingin bekerja sama dengan mereka (The 1975). Aku tidak bisa berhenti mendengarkan lagu mereka di dalam mobil dan aku ingin mengirim pesan kepada Matt Heally (personel The 1975) dan bilang, 'hei bisakah kita berkerjasama?" kata Camila Cabello saat menjalani wawancara radio dengan Zane Lowe.Camila mengingat pernah dua kali menyaksikan aksi Matt Heally di sebuah konser. Tapi, dia belum pernah mengutarakan hasratnya itu kepada Matt."Aku pikir aku pernah bertemu dengannya sebelumnya di dua konser The 1975 karena aku terobsesi dengan mereka. Aku sangat mencintai mereka," ujarnya.Zane Lowe lalu mengeluarkan ponselnya untuk menyampaikan langsung keinginan Camila kepada Matt Healy. Tawaran itu pun disambut histeris oleh Camila."Ya Tuhan, telepon dia (Matt Healy). Mari kita wujudkan (kolaborasi ini)," ucap Camila.Karier Camila saat ini terbilang sedang menjulang. Album pertamanya yang berjudul Camila melesat di posisi pertama album terbaik di Billboard. Padahal, album ini baru dirilis pada 12 Januari 2018.(ELG)